Blitz e accordo con la Juve, De Zerbi lo porta al Brighton

Le ultime di calciomercato Juventus si intrecciano con la Premier League. Possibile affare con il club guidato dall’ex tecnico del Sassuolo

Roberto De Zerbi scende in campo, anzi sul calciomercato con l’intenzione di fare affari con la Juventus. Uno in particolare, con protagonista il calciatore ormai da mesi ai margini della squadra di Allegri. Non a caso avrebbe già chiesto di essere ceduto a gennaio.

Stando a ‘Team Talk’ l’allenatore bresciano ha messo nel mirino Iling-junior. L’inglese è fuori dai piani di Allegri, come dimostrano le appena 5 presenze (tutte in Serie A) collezionate in questa prima parte di stagione.

Un totale di soli 114′ per il ventenne inglese approdato a Torino da ragazzino – nell’estate 2019 – dopo l’esperienza nell’Academy del Chelsea.

Come raccolto e scritto da Calciomercato.it, la Juventus è al lavoro per la cessione del classe 2003, con la valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Gli agenti del giovane esterno si stanno muovendo proprio in Inghilterra, dove sono stati raccolti numerosi interessamenti per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Iling-junior in Premier a gennaio: De Zerbi insidia il Tottenham

Concreta la pista che porta al Tottenham, con il quale la sua agenzia vanta eccellenti rapporti, ma i londinesi non sono appunto i soli che potrebbero provare a chiudere. Ottavo in Premier, il Brighton di De Zerbi sembra faccia sul serio per l’ala che è legata al club targato Exor da un contratto in scadenza a giugno 2025.

I ‘Seagulls’ sono soliti investire non poco per profili giovani e di grande prospettiva, non a caso l’identikit di Iling per il quale resta comunque in pole il Tottenham, proprio in considerazione del grande feeling tra la sua agenzia – la stessa anche dell’allenatore degli Spurs, Postecoglou – e la società guidata da Levy attualmente quinta in campionato.