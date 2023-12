Allegri non rischia: novità nella Juve

La Juventus scenderà in campo stasera contro il Genoa per l’anticipo della 16esima giornata di Serie A. Cambio di formazione

Tre punti importanti per proseguire il ritmo scudetto: questo l’obiettivo per stasera della Juventus, che sarà di scena a Marassi per affrontare il Genoa di Gilardino.

Una vittoria metterebbe pressione anche sull’Inter capolista in vista poi della trasferta in casa della Lazio, che avrebbe anche un peso differente. Intanto Allegri si prepara ad affrontare anche un possibile cambio di formazione, con Adrien Rabiot che dovrebbe essere escluso dall’undici titolare.

Il francese non è al meglio dopo la botta col Napoli e dalla Juventus non hanno voluto rischiare. Al suo posto dal primo minuto a Marassi ci sarà quindi Fabio Miretti, che avrà una chance importante. Il centrocampo per il resto sarà quindi completato come da sensazioni già della vigilia dai vari Locatelli in cabina di regia e da Weston McKennie a completare il terzetto.