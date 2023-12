Allegri esulta: Rabiot in campo, mentre il bomber resta ai box

Trasferta sotto la Lanterna per la Juventus nell’anticipo del campionato di Serie A: le probabili formazioni della sfida tra i bianconeri di Allegri e il Genoa

La Juventus vuole rimettere nuovamente il musetto (tanto per citare Allegri) davanti alla capolista Inter nella trasferta di Marassi contro il Genoa.

Massimiliano Allegri recupera l’alfiere Rabiot in mediana dopo la botta accusata dal francese con il Napoli, ma perde Kean in attacco: il nazionale italiano dovrà fermarsi per circa un mese per risolvere il problema alla tibia. Davanti spazio quindi alla coppia Chiesa-Vlahovic, a caccia del gol perduto nelle ultime settimane. Allegri ritrova tra i convocati Weah, anche se sulla corsia destra verrà riconfermato Cambiaso. Davanti a Szczesny il ‘goleador’ Gatti – decisivo nelle ultime due sfide con Monza e Napoli – è in vantaggio su Alex Sandro. Gilardino sponda genoana perde invece un pezzo da novanta come Retegui, acciaccato dopo la sconfitta nella trasferta di Monza. In avanti cosìi il tecnico dei ‘Grifoni’ sta pensando a Messias come falso nueve al fianco di Gudmundsson. La buona notizia è il rientro dalla squalifica di Malinovskyi, spesso indigesto alla Juve con la maglia dell’Atalanta.

Genoa-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Genoa-Juventus, anticipo della 16° giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle 20.45 al ‘Ferraris’ di Genova, sarà diretto dall’arbitro Massa della sezione di Imperia (Fabbri al VAR).

La gara tra la compagine ligure e i bianconeri verrà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. La Juve è seconda in classifica a -2 dall’Inter capolista e nell’ultimo turno si è imposta nel big match contro i campioni d’Italia del Napoli, mentre il Genoa occupa la 14° posizione e arriva alla sfida dopo il KO sul campo del Monza. Nel prossimo turno l’undici di Gilardino affronterà il Sassuolo, Rabiot e compagni invece saranno di scena a Frosinone.

GENOA (3-5-2): Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Messias. A disposizione: Sommariva, Leali, Jagiello, Matturro, De Winter, Vogliacco, Hefti, Martin, Kutlu, Puscas, Galdames, Fini, Thorsby, Ekuban. Allenatore: Gilardino

Indisponibili: Strootman, Retegui

Squalificati: –

Diffidati: de Winter

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling-Junior, Yildiz, Weah, Milik. Allenatore: Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Kean

Squalificati: Fagioli, Pogba

Diffidati: Gatti, Cambiaso, Locatelli