Ultimatum dopo la Champions, vittoria o esonero immediato

Club furioso in seguito al rendimento evidenziato dal tecnico nell’ultimo periodo: ultimatum e rischio esonero

Si è chiusa ieri sera l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Un formato che non rivedremo più dalla prossima stagione, per via della maxi rivoluzione annunciata da tempo dall’Uefa. Si è dunque completato il quadro delle 16 qualificate agli ottavi, con tre italiane su quattro ad aver strappato il pass.

Al Milan, infatti, non è bastato vincere contro il Newcastle per aggiustare una situazione di classifica estremamente complicata. Avanti invece Inter, Napoli e Lazio da seconde dei rispettivi gironi. Ad eccezione dei rossoneri e di un deludente Manchester United, non vi sono stati grandi sorprese in quest’ultima fase a gironi. Tra le formazioni che hanno centrato gli ottavi, non sono comunque mancati i malumori a prescindere di quello che è stato il piazzamento finale.

E’ questo il caso del Barcellona, testa di serie degli ottavi dopo aver ottenuto il primato nel Gruppo H, ma reduce dalla brutta sconfitta di ieri sera in trasferta contro l’Anversa. Un risultato che riflette le difficoltà vissute nell’ultimo periodo dalla squadra allenata da Xavi, scivolata addirittura al quarto posto in Liga dopo il 4-2 incassato dal Girona. Blaugrana che arrivano dunque agli ottavi tra mille difficoltà, sia a livello di gioco che adesso anche di risultati.

Calciomercato Barcellona, Laporta furioso con Xavi: ultimatum esonero

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, non si esclude che nei prossimi giorni possano essere presi dei seri provvedimenti sulla posizione di Xavi in panchina.

In particolare, dagli studi de ‘El Chiringuito’ il giornalista di fede blaugrana José Álvarez ha sganciato una vera e propria bomba di mercato riportato lo sfogo avuto dal presidente Joan Laporta in seguito alla sconfitta europea di ieri sera. Questo l’annuncio del cronista: “Non escludo nulla se a Valencia non si vince. E’ stato lo sfogo più grande di Laporta degli ultimi due anni”. Insomma, un ultimatum a tutti gli effetti per lo spagnolo che sabato sera a Valencia potrebbe giocarsi la sua ultima partita in panchina da allenatore del Barcellona.