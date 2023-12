Tra Juventus e Champions: Inzaghi non può fallire l’assalto scudetto

L’obiettivo chiamato dell’Inter è la seconda stella: priorità allo scudetto per Inzaghi, in ballo anche il futuro del tecnico piacentino

“L’Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella e lavoriamo per realizzarlo“. Queste le parole pronunciate ieri da Steven Zhang e trasmesse in video alla cena natalizia della squadra nerazzurra.

L’obiettivo primario dell’Inter nella stagione in corso è piuttosto chiaro: il campionato e lo scudetto hanno la priorità sulla Champions League, nonostante l’entusiasmante cavalcata dell’ultima edizione dove Lautaro e compagni si sono arresi soltanto alla corazzata Manchester City. Lo dimostrano anche le rotazioni di Simone Inzaghi, che in campionato al netto di infortuni ha quasi sempre schierato i titolarissimi mentre in Europa si è affidato alle rotazioni e al turnover. Emblematico il numero di minuti giocati ad esempio da Carlos Augusto e Frattesi in Champions rispetto alla Serie A, dove l’ex Sassuolo ha giocato solamente una partita da titolare. Anche Lautaro Martinez spesso e volentieri è stato ‘risparmiato’ dall’inizio: il capitano ha giocato dal primo minuto la metà delle partite sul palcoscenico internazionale. A questi numeri si aggiungono le dichiarazioni dell’Ad Beppe Marotta, che ha sempre sottolineato l’importanza più che mai dello scudetto e del traguardo della seconda stella nella stagione in corso.

Inter, la priorità è la seconda stella: in ballo anche il destino di Inzaghi

L’Inter vuole tagliare il traguardo prima dei cugini del Milan e ovviamente battere l’antagonista per antonomasia Juventus nel Derby d’Italia per la vittoria finale in campionato.

Inzaghi nelle prime due stagioni ha fatto incetta di Coppe Italia e Supercoppe Italiane, senza centrare però il bersaglio grosso del tricolore che manca dall’ultima stagione di Conte nella bacheca nerazzurra. Un nuovo flop in Serie A sarebbe durissimo da digerire per la dirigenza di Viale della Liberazione e in particolare per Marotta, anche perché il titolo finirebbe presumibilmente nelle mani della grande rivale. Simone Inzaghi è uno dei perni dell’Inter attuale e ha rinnovato il contratto (fino al giugno 2025) solo lo scorso settembre, ma senza scudetto la sua posizione finirebbe inevitabilmente sotto processo e potrebbe cambiare gli scenari alla guida del club meneghino. L’allenatore piacentino in parole povere non può fallire l’assalto allo scudetto: i segnali della società sono chiari, il sacrificio per Inzaghi è la Champions che tante soddisfazioni gli ha regalato nell’ultima stagione.