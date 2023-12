Theo sbaglia il tiro e scoppia l’ironia social: “Dovevi sbagliare il cross come Dimarco”

L’errore di Theo Hernandez da centrocampo nella serata di ieri in occasione di Newcastle-Milan non è passata inosservata, soprattutto ai tifosi interisti, sui social: ecco che cosa è successo

Il Milan di Stefano Pioli, dopo un girone letteralmente infernale, ha raggiunto il terzo posto nella mini classifica battendo ieri sera, allo scadere, il Newcastle in trasferta al St. James’ Park.

I rossoneri, guidati nel finale dalla rete di Chukwueze, hanno espugnato lo stadio inglese portando a casa tre punti che sono valsi la qualificazione in Europa League ai sedicesimi di finale, a differenza di due anni fa quando il Diavolo uscì da tutte le competizioni, ma poi vinse il campionato. Nel finale, con l’assalto dei britannici, si sono aperte delle vere e proprie voragini per dei contropiedi potenzialmente micidiali come quello che ha guidato Theo Hernandez che, arrivato alla linea di centrocampo, ha provato una conclusione un po’ sbilenca che non ha trovato la porta. Un errore con un quoziente di difficoltà elevatissimo che, però, ha scatenato l’ilarità di molti su X, meglio conosciuto come Twitter, che l’hanno paragonato al gol realizzato da Federico Dimarco, esterno dell’Inter, contro il Frosinone.

Tifosi scatenati su X dopo l’errore di Theo: “Esistono le categorie”

L’eliminazione dalla Champions League del Milan, nonostante la vittoria, e l’errore di Theo Hernandez hanno fatto letteralmente scatenare i tifosi, soprattutto dell’Inter, nei confronti del giocatore francese. Sì perché in molti, dopo il gol di Dimarco contro il Frosinone, hanno parlato di una rete ‘involontaria’ da parte dell’esterno italiano che avrebbe voluto crossare invece di spedire il pallone direttamente in porta.

I tifosi su X hanno usato quest’arma a loro favore scagliandosi proprio contro Theo Hernandez: “Ma che s***o Theo, bastava sbagliare un cross come Dimarco, no?”. O anche: “Perché Theo non ha fatto gol come Dimarco contro il Frosinone”. E: “Theo voleva fare il gol alla Dimarco”. Insomma una serie di commenti, tutti di questo stampo, che non hanno perdonato il francese e gli sfottò, di qualche settimana fa, nei confronti proprio di Dimarco.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA VICENDA

Ma che scemo Theo, bastava sbagliare un cross come Dimarco, no? pic.twitter.com/HFuiRTahUT — Vale & Seba & Iddrissou Enjoyer | Inzaghiano (@JumpedGoldoni) December 13, 2023

Theo voleva fare il gol alla Dimarco — paola egonu brazil (@jogojo__) December 13, 2023

Perché theo non ha fatto gol come Dimarco contro il Frosinone CI SONO LE CA TE GO RI E#milan — Gabri (@gabrigabri44) December 14, 2023