Sarri sceglie l’avversaria della Lazio: “Voglio il Barcellona”

La Lazio perde contro l’Atletico Madrid e finisce seconda nel girone: Sarri guarda agli ottavi e sceglie il Barcellona

“Voglio il Barcellona“. Maurizio Sarri guarda già agli ottavi di finale e – considerato il livello delle possibili avversarie – immagina una sfida contro i blaugrana.

L’allenatore della Lazio parla dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid che ha decretato il secondo posto nel girone. Sarri ad ‘Amazon Prime Video’ afferma: “Abbiamo creato situazioni, ma le abbiamo fallite. Comunque una buona base c’è. Loro hanno approcciato con più determinazione sia nel primo che nel secondo tempo, poi noi siamo stati bene in partita nelle parti centrali, forse nel secondo tempo abbiamo fatto anche meglio. Abbiamo affrontato una squadra forte: abbiamo concesso un gol perdendo palla a 15 metri dalla porta e uno con 5 tocchi dentro l’area, contro certi avversari non puoi permettertelo”.

LIVELLO CHAMPIONS – “In Champions è un livello in cui noi facciamo fatica. Già la caratura tecnica degli avversari di questa sera era nettamente superiore alla nostra, Ora il divario potrebbe ampliarsi. È chiaro che dobbiamo approcciare a certi momenti della partita con una capacità di sofferenza maggiore”.

Sorteggio Champions, Sarri vuole il Barcellona

Successivamente a ‘Sky’, Sarri analizza anche le possibili avversarie e svela la sua preferenza: il Barcellona.

“Sono arrabbiato perché in uno stadio difficile, con un avversario di grande livello, abbiamo pagato tutto ciò che abbiamo sbagliato. Siamo mancati negli approcci in entrambi i tempi. Credevo di poterla pareggiare prima dell’intervallo, ma penso che abbiamo fatto il massimo. Sorteggio? L’unica grande squadra che mi manca in carriera è il Barcellona: spero di trovare loro”.