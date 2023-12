Ribaltone clamoroso: Varane gratis in Serie A

L’ultima indiscrezione dall’Inghilterra potrebbe cambiare in maniera importante le carte in tavola. Così si sblocca il domino

Definire problematico il periodo in casa Manchester United sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso si è materializzata nell’ultima sfida di Champions League. Già qualificato, il Bayern Monaco ha sbancato l’Old Trafford.

Una sconfitta fatale per la compagine di Ten Hag, che dunque non è riuscita a strappare il pass neanche per gli spareggi di Europa League. Un ribaltone in panchina, stando così le cose, non è affatto da escludere. Nelle prossime sessioni di calciomercato, più in generale, si prospetta una vera e propria rivoluzione. Non sono pochi, infatti, i calciatori sulla graticola che potrebbero cambiare aria. Tra questi, impossibile non prendere in considerazione quanto sta succedendo sul fronte Raphael Varane. Il difensore francese, infatti, sta valutando con estrema attenzione la possibilità di iniziare una nuova esperienza all’estero. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra si inseriscono proprio in questa direzione.

Addio Varane-United: dal Milan alla Juventus, le possibili occasioni per il francese

Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, contrariamente a quanto trapelato nelle scorse settimane, Varane è legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2024. Ragion per cui, nel caso in cui non dovesse trovare un accordo per il prolungamento, il centrale francese potrebbe lasciare i Red Devils in estate a parametro zero.

Sondato da diversi club arabi, l’ex Real Madrid potrebbe (in linea teorica) rappresentare un’opportunità importante anche per le big italiane. A cominciare da Inter e Juventus, che stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti. Soprattutto Marotta negli ultimi anni è riuscito a capitalizzare questo genere di situazioni per puntellare l’organico e soddisfare le esigenze tattiche dei nerazzurri con acquisti poco impattanti a bilancio. Dal canto loro, anche i bianconeri potrebbero dire la loro. Dopo gli addii di Chiellini e Bonucci, l’esplosione di Gatti ha rappresentato un punto cruciale. Oltre a Danilo, però, manca un vero e proprio leader della difesa d’esperienza.

Come non citare poi il Milan e la Roma. I rossoneri, soprattutto in questa stagione, hanno evidenziato non pochi limiti soprattutto nella lettura di determinate situazioni di gioco. L’acquisto di Varane, anche se in discrasia con la politica societaria degli ultimi anni, alzerebbe sicuramente l’asticella del pacchetto arretrato rossonero. I giallorossi, infine, potrebbero entrare in corsa per Varane soprattutto in caso di permanenza di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha elogiato in diverse circostanze Varane, del quale ha valorizzato la crescita in maniera importante. Gli acquisti di Lukaku e Dybala sono una traccia importante del ruolo centrale svolto dallo Special One nell’acquisto di determinati calciatori. Per adesso sono solo suggestioni. In futuro, chissà…