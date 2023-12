PAGELLE E TABELLINO ROMA-SHERIFF 3-0: Zalewski mette il vestito buono. Sanches a rilento

Pagelle e tabellino di Roma-Sheriff Tiraspol, match valido per la 6a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24

Roma

Svilar 6

Celik 6

Cristante 6

Llorente 6. Dal 60′ Paredes 6

Karsdorp 6

Bove 6,5

FLOP Sanches 5,5: non per sparare sulla croce rossa. Per quanto fosse il ritorno da titolare dopo tre mesi e la partita pressoché inutile, Mourinho gli aveva chiesto 45-60 minuti ‘veri’. Non li ha avuti, verrebbe da dire. Era lecito aspettarsi un po’ di più soprattutto a livello tecnico, in determinati passaggi che invece sono stati sbagliati dal portoghese. Speriamo migliori col tempo, non solo fisicamente ma pure come atteggiamento. Dal 60′ Pagano 6

Aouar 6. Dal 46′ El Shaarawy 6

TOP Zalewski 7: dopo la serataccia con la Fiorentina dimostra un’ottima reazione, soprattutto a livello mentale. Vero è che la partita era priva di pressioni e di spunti, ma almeno fa vedere subito grinta e voglia abbinate a una buonissima qualità. Punta e va via puntualmente all’avversario, mette l’assist per Lukaku e impegna il portiere avversario favorendo il tap-in di Belotti per il raddoppio. Ci vorrebbe più continuità. Dall’85’ Mannini sv

Belotti 6,5. Dal 72′ Pisilli 6,5

Lukaku 6,5

Allenatore: José Mourinho 6

Sheriff Tiraspol

Koval 5,5

Apostolakis 5. Dal 36′ Zohouri 5,5

Tovar 5,5

Garananga 5,5

Badolo 5. Dall’85’ Vardar

Talal 5

Ricardinho 5,5

Fernandes 5,5

Artunduaga 6

Mbekeli 6

Ankeye 6. Dal 72′ Luvannor 5,5

Allenatore: Roman Pylypchuk 5,5

Arbitro: Jerome Brisard (Francia) 6

Roma-Sheriff Tiraspol, il tabellino

Marcatori: 11′ Lukaku (R), 32′ Belotti (R), 90’+2 Pisilli (R)

Ammoniti: Talal (S), Bove (R)

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente (60′ Paredes); Karsdorp, Bove, Sanches (60′ Pagano), Aouar (46′ El Shaarawy), Zalewski (85′ Mannini); Belotti (72′ Pisilli), Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mannini, Vetkal, Paredes, Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Plaia, Cherubini, Pisilli, Joao Costa.

Allenatore: José Mourinho.

Sheriff Tiraspol (3-5-2): Koval; Apostolakis (36′ Zohouri), Tovar, Garananga; Badolo (85′ Vardar), Talal, Ricardinho, Fernandes, Artunduaga; Mbekeli, Ankeye (72′ Luvannor).

A disposizione: Straistari, Pascenco, Zohouri, Vardar, Paiva, Colis, Nocicov, Luvannor. Allenatore: Roman Pylypchuk.

Arbitro: Jerome Brisard (Francia). Assistenti: Danos (Francia), Drouet (Francia). IV Uomo: Stinat (Francia). Var: Millot (Francia). Avar: Diepernik (Olanda)