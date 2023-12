Muriel ci prende gusto, si sblocca De Ketelaere: l’Atalanta passa in Polonia, 4-0 al Rakow

L’Atalanta batte 4-0 il Rakow Czestochowa e chiude in testa il girone di Europa League: a segno Muriel, Bonfanti e De Ketelaere

Tutto facile per l’Atalanta che supera 4-0 il Rakow e conclude con un successo il girone di Europa League, dove era già sicura del primo posto in classifica.

I bergamaschi vincono anche in Polonia grazie alla doppietta di Muriel e ai gol di Bonfanti de De Ketelaere. Un 4-0 mai in discussione con il colombiano che ha aperto quasi subito le marcature: al 14′ bergamaschi già avanti e partita in discesa. Dodici minuti più tardi arriva anche il raddoppio con Bonfanti in mischia.

All’intervallo si va sul 2-0: nella ripresa il Rakow prova a riaprire la partita, senza però mai dare l’impressione di poter far male a Carnesecchi. Così nel finale arrivano le reti anche di Muriel (fortunoso il secondo gol con un rinvio che rimbalza sulla sua gamba e finisce dentro) e di De Ketealere.

Europa League, Rakow-Atalanta 0-4: marcatori e classifica

Finisce così 0-4 il match tra Rakow e Atalanta con la formazione di Gasperini che chiude al primo posto e vola direttamente agli ottavi di Europa League.

RAKOW-ATALANTA 0-4: Muriel (A), Bonfanti (A), Muriel A), De Ketelaere (A)

Classifica: Atalanta 14, Sporting 11, Sturm Graz 4, Rakow 4