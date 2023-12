Lecce, tutti pazzi per Piccoli: duello in Serie A, ecco chi lo vuole

Le prestazioni di Roberto Piccoli con la maglia del Lecce hanno attirato l’attenzione di tantissimi club: in Serie A sono pazzi di lui.

È una stagione da incorniciare quella di Roberto Piccoli tra la fila del Lecce. L’attaccante, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta, sta attraversando un ottimo momento di forma, con le sue prestazioni che non sono passate inosservate a moltissimi club ed addetti ai lavori, che hanno iniziato a palesare un interesse nei confronti della punta classe 2001.

Già a quota tre reti tra campionato e Coppa Italia (e un assist), infatti, il ragazzo ha un ottimo rapporto tra minuti giocati e reti realizzate, fattore non da sottovalutare in virtù del fatto che, lì davanti, ogni settimana deve necessariamente battagliare con Krstovic. Ciò che colpisce, però, non sono tanto i numeri del calciatore, quanto l’apporto in termini di quantità e qualità che sta fornendo alla squadra, motivo per il quale il Lecce, che a fine stagione potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, se lo tiene stretto.

A gennaio, infatti, quasi sicuramente non si muoverà, mentre a giugno la situazione si dovrebbe complicare un po’. Due club, infatti, hanno già mostrato interesse nei suoi confronti, provando a sondare il terreno in vista della prossima stagione.

Calciomercato Lecce, Piccoli piace a Bologna e Fiorentina: la situazione

Roberto Piccoli piace a Fiorentina e Bologna, con i due club che hanno provato a sondare il terreno per l’attaccante che, nella scorsa stagione, ha vestito la maglia dell’Empoli. Per lui, dopo qualche annata di rodaggio in Serie A tra Genoa e Verona da giovanissimo, questa sembra essere la stagione del definitivo salto di qualità, quella della maturità vera e propria.

L’Atalanta, comunque, si è tenuta la possibilità di effettuare il controriscatto a 15 milioni di euro, tuttavia non è da escludere che, per accaparrarselo, Bologna e Fiorentina debbano necessariamente mettere sul piatto una cifra più elevata.