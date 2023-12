Incubo bianconero verso la fine: l’allenatore torna a sorridere

Finisce l’incubo dei bianconeri: l’allenatore può tornare a sorridere, due giocatori molto importanti stanno per tornare a disposizione.

Sembrano arrivare finalmente buone notizie per Gabriele Cioffi che, dopo mesi e mesi, sta per tornare a respirare, metaforicamente parlando. La crisi degli attaccanti dell’Udinese, infatti, potrebbe avere finalmente una fine.

Due degli attaccanti presenti in rosa tra le fila dei friulani, infatti, stanno per tornare a disposizione dopo mesi e mesi in cui sono stati fermi ai box: stiamo infatti parlando di Brenner e Keinan Davis. L’incubo sta per finire, ecco quando dovrebbero tornare, salvo ulteriori ricadute che nessuno si augura: la data di rientro ufficiale, manca sempre meno.

Udinese, Davies e Brenner tornano a disposizione: incubo attacco finito

Dopo mesi e mesi fermi ai box c’è la data fissata da parte dello staff dell’Udinese: Brenner e Davis rientreranno a disposizione di Cioffi entro il 7 gennaio, quando i bianconeri sfideranno la Lazio di Maurizio Sarri.

Anche in ottica mercato, la loro tenuta fisica sarà un fattore piuttosto determinante in vista della finestra invernale. Per Brenner, infatti, l’infortunio alla coscia sembra essere finalmente guarito, anche se ovviamente bisogna considerare il fatto che avrà bisogno di un po’ di tempo per ritrovare il ritmo partita; per quanto concerne, invece, Davies, il suo problema al polpaccio, che si era tramutato in un vero e proprio incubo, adesso sembra finalmente vedere la luce.

Discorso diverso, invece, per Deulofeu, la cui data del rientro è ancora avvolta nel mistero. Per l’ex Milan e Barcellona, infatti, i tempi di recupero sembrano essere ancora molto lunghi, con l’attaccante che non sembra essere ancora pronto per uscire da questa vera e propria spirale negativa in cui è caduto a causa dei numerosissimi problemi fisici che si sono susseguiti in questi mesi, tra ricadute ed ulteriori stop che hanno allungato ulteriormente la data di rientro fissata.