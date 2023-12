Il grande tradimento è saltato, via libera Juve

Le ultime sul possibile colpo a centrocampo dei bianconeri. Allegri lo aspetta, e il no ai Red Devils è una buona notizia, ma la concorrenza è in aumento

Kalvin Phillips può essere il primo colpo di gennaio della Juventus. Ve ne abbiamo parlato ampiamente su Calciomercato.it. Per la fumata bianca e il passaggio in bianconero c’è solo un ostacolo, il Manchester City.

Per il centrocampista, la ‘Vecchia Signora’ è la sua priorità, ma manca il sì dei Citizens e la concorrenza è di quelle importanti. La Juventus vuole chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto, ma se dovesse arrivare un’offerta importante, che possa permettere di irrobustire le casse del City, tutto potrebbe complicarsi.

Dall’Inghilterra così arrivano novità in merito al futuro di Kalvin Phillips: è Footballinsider a fare il punto della situazione. Il portale conferma come il giocatore sia pronto a lasciare il Manchester City di Guardiola, con cui ha raccolto solamente 215 minuti in stagione, in prestito con diritto di riscatto.

Juventus, concorrenza inglese per Phillips

Il portale oltre a confermare come il calciatore non rientri più nei piani dei Citizens, pronti a liberarsene in prestito, scrive anche dell’importante concorrenza.

Tutti vogliono il centrocampista di Guardiola: lo vorrebbero anche i cugini del Manchester United, ma un suo trasferimento ai Red Devils viene considerato altamente improbabile.

La Juve, dunque, non deve temere la squadre di Erik ten Hag, bensì altri club di Premier League. Su Phillips ci sarebbero, infatti, gli occhi attenti di West Ham, Tottenham e Newcastle.

L’acquisto di un centrocampista per Massimiliano Allegri è una priorità. Phillips in bianconero avrebbe un ruolo centrale e potrebbe essere subito titolare nella mediana a tre del livornese. L’ex allenatore di Milan e Cagliari ha gli uomini contati a centrocampo, dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli e si augura di poter avere subito l’inglese. Per continuare a lottare con l’Inter lo Scudetto servono rinforzi e Giuntoli è pronto ad accontentare il suo tecnico