Il dato che inchioda Pioli: “Il Milan non poteva uscire peggio”

Il percorso del Milan in Champions League termina ai gironi solo per la quarta volta nella sua storia: Pioli sotto accusa

Non è bastata la vittoria in trasferta al Milan per evitare l’eliminazione ai gironi di Champions League: era successo solamente altre 3 volte nella storia del club meneghino.

La prima volta che i rossoneri sono usciti ai gironi dalla Coppa dalle grandi orecchie era la stagione 1996/97 e in panchina c’era Oscar Tabarez. La seconda volta accade sotto la guida tecnica di Alberto Zaccheroni nell’annata 1999/2000. Le altre due volte hanno una persona in comune: Stefano Pioli. Sia nel 2021/2022 sia nella stagione in corso, infatti, il Milan si è fermato ai gironi di Champions e il tecnico emiliano continua ad attraversare un momento di difficoltà. I tifosi rossoneri non sono soddisfatti della stagione in corso e, nonostante la vittoria di ieri sera, sui social hanno espresso il proprio malumore. Di seguito alcuni dei (molti) tweet al riguardo.

Il #Milan non poteva uscire peggio dalla partita di ieri sera.

Fuori dalla #ChampionsLeague ai gironi.#Pioli resta al suo posto, con ancora più partite a disposizione per finire di distruggere la squadra E credendo pure che vada bene così. — Il Polemico (@NicoladelConte8) December 14, 2023

Non si può essere soddisfatti dell’#EuropaLeague, ma il livello espresso dal #Milan di #Pioli questo comporta: anche ieri senza uno straccio di gioco e agli ottavi contro una big di CL… 😅 L’EL la si può anche vincere. Certo, bisogna migliorare tantissimo sotto OGNI aspetto — Antonello Gioia (@antonello_gioia) December 14, 2023

Pioli oggi andava esonerato lo stesso, perché ho paura del percorso in campionato che potremo continuare a fare per colpa sua … — FIGLIA DEL MILAN ♥️🖤 (@SUNSHINEYEOL92) December 14, 2023

Pioli ieri sera ha messo in atto l’ennesima gara di confusione tattica,in cui nessun giocatore sapeva quello che doveva fare in campo,un andare avanti e indietro confusionario,una squadra che lasciava crateri a centrocampo, dove ogni volta che gli inglesi ripartiranno,creavano.. — Paolo Ferrari 🌄⛰️🏀🏐⚽ (@paolinhofer) December 14, 2023

Pioli rimarrà sulla panchina ancora.

Un altro passo falso di una società che non capisce e non gliene frega nulla del calcio, ma solo di fare business.

Non è che se vinci allora non lo cacci, perché il #Milan non ha fatto 2 passaggi.#NewcastleMilan #ChampionsLeague — ilcap©️ (@Il_Cap___) December 14, 2023