Allegri ritrova il grande ex: l’ha lasciato andare in fretta, oggi vale oro

La Juventus venerdì sera trova a Marassi il Genoa: Allegri ritrova un grande ex che ha lasciato andare troppo in fretta. Oggi vale oro.

Il Genoa ospiterà domani sera a Marassi la Juventus di Massimiliano Allegri, che avrà come obiettivo quello di conquistare i tre punti per tenere il passo con l’Inter, distante soltanto un punto in classifica ma autrice di una stagione praticamente perfetta e senza passi falsi.

Il tecnico bianconero avrà l’opportunità di ritrovare anche un grande ex che potrebbe rappresentare, con il senno di poi, un grande rimpianto per la Vecchia Signora: stiamo infatti parlando di Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002 che i piemontesi hanno deciso di lasciare andare, cedendolo a titolo definitivo per una cifra complessiva, tra prestito e riscatto, di circa 7 milioni di euro.

Oggi il nazionale rumeno ne vale davvero molti di più e c’è la sensazione che un profilo come il suo avrebbe potuto essere davvero utile alla Juve di oggi. La società di Corso Galileo Ferraris, però, ha optato per un’altra scelta.

Genoa-Juventus, Dragusin ritrova Allegri

Dragusin ritroverà dunque Massimiliano Allegri per la prima volta da quando la Juventus lo ha ceduto a titolo definitivo. La sensazione, però, è che a giugno qualcosa possa succedere. Il suo agente Florin Manea, in esclusiva ai microfoni di TvPlay, ha parlato chiaro: andrà via dalla Liguria per non meno di 30 milioni. In Italia o all’estero? Molti club hanno espresso interesse nei suoi confronti, ma il sogno del suo procuratore è quello di vederlo in Premier League.

In tal senso, Newcastle, Amsterdam e Tottenham potrebbero essere piste pronte a scaldarsi, mentre in Italia il Milan è la squadra al momento più forte sul ragazzo, ma molto dipenderà dal prezzo del suo cartellino. Comunque vada, per il Genoa si tratterà di un’enorme plusvalenza in pochissimo tempo.