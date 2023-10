Dragusin, parla l’agente: “Via dal Genoa ad una condizione” | ESCLUSIVO

Le prestazioni di Radu Dragusin, in forza al Genoa, stanno attirando le attenzioni di molti club: l’agente ai microfoni di Calciomercato.it

Il centrale 2002 ha iniziato questa stagione con i riflettori puntati addosso. Infatti, grazie alle sue qualità e al suo potenziale, Dragusin ha attirato la curiosità di molti club italiani e non solo.

Così il suo agente, Florin Manea, non perde l’occasione per ricordare l’enorme valore del suo assistito. Intervenuto nel programma ‘Gol di tacco’ di TvPlay, Manea ha raccontato alcuni retroscena con due società in particolare: Inter e Milan. Nonostante il forte interesse, le due milanesi, però, non possono ora investire sul difensore centrale che, secondo le parole dell’agente, “a meno di 30 milioni non va via”. Una cifra importante che per il rossoblù rappresenterebbe una grande plusvalenza, calcolando che il club ligure lo ha riscattato dalla Juventus per 5,5 milioni di euro più diversi bonus pari a, quasi, 2 milioni di euro. Però, vista la situazione del calcio italiano, è difficile che una trattativa del genere possa concludersi. Lo stesso Manea lo sottolinea, dichiarando che “solo in Premier League possono permetterselo”.

Dragusin, l’agente: “In Italia sta bene, ma sogno la Premier”

Chiunque abbia tirato una pallonata, una volta nella vita ha sognato di diventare un calciatore di Premier League. Così vale anche per Radu Dragusin che sin da bambino ha sempre desiderato un club inglese.

Interpellato da Calciomercato.it, Manea ha poi aggiunto: “In Italia sta bene, è innamorato del club e dei tifosi. Diversi club si sono informati, Radu è un gran professionista, è giovane ed è un giocatore molto forte. Mi chiamano molte persone e sono stato in contatto con molti club ma siamo arrivati al momento di parlare di cifre”. L’agente poi sottolinea che per ora non c’è fretta. Certo è che se dovesse arrivare l’offerta giusta, non solo dalla Premier, ma anche da altri campionati, “siamo pronti a parlarne, il Genoa sa qual è la volontà del giocatore e lavoreremo insieme”. Infine la classica domanda sulla Juventus, alla quale Manea risponde con molta sincerità: “Sperava in un finale diverso in bianconero, è cresciuto lì ed è il sogno di tutti quelli cresciuti alla Juventus. A Torino ha imparato tanto, chissà magari un giorno tornerà”.