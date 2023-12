“A gennaio li cedo tutti” Il presidente li manda via in massa: l’elenco completo

Parole a sorpresa e davvero molto forti di un presidente di Serie A: a gennaio cederà tantissimi giocatori. L’elenco completo.

Una conferenza stampa a dir poco esplosiva quella del presidente della Salernitana Iervolino che, presentatosi in conferenza stampa, ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti. In vista della sessione invernale di calciomercato, infatti, il club è pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione, con tantissimi giocatori attualmente in rosa che lasceranno il club.

Complice l’ultimo posto ed un cambio di allenatore in corsa, con l’arrivo di Filippo Inzaghi, il presidente senza mezzi termini ha avuto modo si spiegare che cosa sta succedendo all’interno dello spogliatoio.

In molti, infatti, hanno criticato la campagna acquisti effettuata nel mercato estivo, ma il patron la difende a spada tratta: secondo il suo giudizio, infatti, gli acquisti sono stati all’altezza, così come gli stipendi, con un monte ingaggi piuttosto alto di calciatori che non hanno rispettato le aspettative, disattendendo, secondo le sue parole, tutti gli impegni pattuiti.

Insomma, la responsabilità secondo Iervolino va data a tutti questi calciatori, ai quali promette di utilizzare la linea del pugno duro. A gennaio, dunque, la sesazione è che ci sarà una vera e propria rivoluzione, ma allo stesso tempo verrà data fiducia a tutti coloro che hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia ed alla città di Salerno.

Salernitana, Iervolino: “Tanti giocatori vogliono andare via a gennaio”

Ma quali potrebbero essere i calciatori che, secondo il presidente Iervolino, potrebbero lasciare la Salernitana già a gennaio?

Il riferimento, molto probabilmente, è a quei giocatori che, di fatto, sono quelli che hanno mercato: Dia, Mazzocchi, Fazio e Martegani. Il primo, capocannoniere della squadra con 4 reti in 8 gare, piace tanto in Premier League, in particolar modo all’Arsenal, ma anche in Serie A, con Fiorentina e Mlan alla finestra. Il prezzo? Si dovrebbe partire da circa 25-30 milioni, questa è la richiesta del club.

La Viola non segue soltanto il bomber senegalese, ma anche Mazzocchi, mentre per quanto riguarda Fazio e Martegani, potrebbero tornare in Argentina.