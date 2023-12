Trigoria, Roma decimata con lo Sheriff: out sei titolari e rifinitura con sette Primavera | VIDEO CM.IT

La Roma svolge la rifinitura prima dello Sheriff senza sei titolari mentre domani non ci saranno neanche Kristensen e Ndicka

Una Roma sostanzialmente decimata si è allenata questa mattina a Trigoria alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League. Domani sera i giallorossi dovranno provare l’impresa sperando soprattutto nel flop dello Slavia Praga. Per arrivare al primo posto, infatti, alla squadra di Mourinho servirà una vittoria con qualsiasi risultato e una sconfitta dei cechi con il Servette, oppure – in caso di pareggio a Praga – una vittoria con cinque gol di scarto. Non semplice, anzi.

In particolar modo considerando le assenze che oggi si sono evidenziate nella rifinitura. In gruppo non c’erano Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Leandro Paredes e Gianluca Mancini ufficialmente per “normale gestione”. Nel frattempo, nel campo accanto, Leonardo Spinazzola si stava allenando in regime differenziato con un preparatore. L’esterno è rimasto a riposo anche con la Fiorentina per un sovraccarico alla coscia destra, sarà complicato vederlo domani. Oltre a questi cinque calciatori vanno esclusi anche Paulo Dybala – che dovrebbe aver chiuso qui il suo 2023 -, Chris Smalling, Tammy Abraham e Sardar Azmoun. L’iraniano non è in lista, ma è comunque infortunato anche se gli esami di ieri hanno escluso lesioni al polpaccio destro. In gruppo c’era regolarmente anche Rasmus Kristensen, che come noto non è in lista Uefa e quindi non è utilizzabile. Presente pure Evan Ndicka, che però sarà squalificato. L’emergenza è totale, soprattutto in difesa dove si scalda Celik.

Prima di cominciare l’allenamento Mourinho ha chiamato la squadra in cerchio e ha avuto un colloquio singolo con El Shaarawy, poi ha detto qualche parola a tutti. E sono partite anche le risate fragorose, con un applauso. Il clima comunque è disteso. Alle 13.30 Jose il mister parlerà in conferenza stampa insieme a Houssem Aouar, grande delusione di questa prima parte di stagione che però domani giocherà a centrocampo. Lo Special One darà qualche indicazione in più sulla formazione e l’effettiva assenza di Mancini, Pellegrini, Cristante e Paredes che teoricamente non sono infortunati. E potrebbero essere comunque a disposizione. Ben sei, sette considerando Pagano, i Primavera aggregati oggi: si tratta di Mannini, Cherubini, Vetkal, Joao Costa, Pisilli e Golic.