Svolta Juve, il club si tira fuori: niente affondo a gennaio

Novità in casa Juventus per quanto riguarda il mercato: niente affondo a gennaio, il giocatore non interessa al club

Meno di 80 minuti giocati in stagione ed ora Jadon Sancho si ritrova fuori rosa. Solo due anni fa il suo cartellino valeva oltre 100 milioni di euro. Adesso il prezzo è letteralmente crollato.

Il Manchester United e in particolare ten Hag sono pronti a scaricarlo, anche se la posizione del tecnico ormai sembra essere più sempre in bilico, soprattutto dopo la prematura uscita dall’Europa, visto che i Red Devils non sono riusciti nemmeno a qualificarsi in Europa League. Il club comunque sta ragionando in merito ad una possibile partenza di Sancho e diverse sono le squadre interessate.

Juventus, il Barcellona rinuncia a Sancho

Una di queste è la Juventus, che sta sondando con attenzione la situazione. L’affare per i bianconeri non è semplice, vista la grande concorrenza, ma ora sembra che un club sia pronto a tirarsi fuori dalla corsa al giocatore inglese.

Come sottolinea il ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe infatti dichiarato di non essere interessato al classe 2000. Il Manchester United avrebbe voluto proporre uno scambio con Raphinha, ma il club catalano, stando a quanto riferito dalla Spagna, ha rifiutato. Sia perché i Blaugrana non sono intenzionati a privarsi del brasiliano, almeno a gennaio, sia perché Sancho non sembra essere un profilo particolarmente interessante per gli spagnoli. Il Barcellona vorrebbe infatti cedere il giocatore in estate, viste le difficoltà di arrivare ad un sostituto in inverno, ma solo se dovessero ricevere una proposta economicamente importante. Il natio di Porto Alegre era stato pagato oltre 55 milioni di euro nell’estate 2022.

Con un avversario pronto a tirarsi fuori, la corsa a Sancho per la Juventus potrebbe farsi più semplice, anche se il ‘Sun’ sottolinea come il suo vecchio club, il Borussia Dortmund, sia fortemente sulle sue tracce. I gialloneri vorrebbero riportare l’inglese in Germania e sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Donyell Malen, attaccante olandese gradito a ten Hag.