Sospensione per due anni: UFFICIALE, l’Uefa sanziona il club italiano

“Immediate sanzioni in caso di comportamenti recidivi da parte della tifoseria”. La nota della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo

La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo dell’UEFA ha sanzionato il club italiano. La decisione è stata ufficializzata pochi minuti fa attraverso un comunicato.

Parliamo della Lazio, che stasera affronterà l’Atletico Madrid (e domenica sera l’Inter del grande ex Inzaghi…) nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions con in mano già il pass per gli ottavi di finale.

La CEDB del massimo organismo calcistico europeo ha deciso, “in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Lazio-Celtic di UEFA Champions League”, di sanzionare il club biancoceleste “con una multa di euro 60.000€ e la chiusura dei settori 48 e 49 della curva nord per una giornata di gara“.

“Tale ultima sanzione (chiusura parziale del settore) – aggiunge il comunicato – è stata sospesa per un periodo di due anni e ciò comporterà immediate sanzioni in caso di comportamenti recidivi da parte della tifoseria laziale”.