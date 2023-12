Milan, rinnovo rifiutato: via con la clausola

Novità per quanto riguarda il mercato del Milan: rifiutato il rinnovo, può partire già a gennaio grazie alla clausola

Una stagione straordinaria, con 16 gol segnati in 12 gare di Bundesliga. Numeri da record che portano Serhou Guirassy ad essere uno dei pezzi più pregiati del mercato di gennaio.

Anche perché nel contratto di Guirassy è in vigore una clausola di poco superiore ai 17 milioni di euro che può permettere ai club di acquistarlo dallo Stoccarda. Una grande occasione di mercato per le tante società a caccia di un centravanti. Tra queste c’è anche il Milan. Il club rossonero ha dimostrato diverse difficoltà per quanto riguarda il reparto offensivo: è in cerca di un erede di Olivier Giroud e sta sondando più terreni per cercare di cogliere il giusto affare.

Milan, Guirassy rifiuta la proposta dello Stoccarda: il club voleva pagare la clausola

Guirassy è un nome che piace molto soprattutto a Geoffrey Moncada e il Milan vorrebbe provare ad approfittare di questa clausola, ma non sarà facile superare la concorrenza delle dirette avversarie.

Sull’attaccante guineano, che potrebbe saltare buona parte di gennaio in quanto impegnato in Coppa d’Africa con la propria nazionale, ci sono infatti diversi club di Premier League tra cui Newcastle e Manchester United. Una novità però arriva dallo stesso Guirassy: il giocatore avrebbe rifiutato la proposta dello Stoccarda, che era intenzionato a comprare da lui la clausola rescissoria da 17 milioni della clausola rescissoria per poterlo trattenere. Lo riferisce il giornalista di ‘Bild Sport’, Christian Falk, che sottolinea proprio come il giocatore sia pronto per un passo successivo nella propria carriera e speri in una chiamata da parte di una big. Manchester United, Newcastle e Borussia Dortmund sono pronte, ma attenzione anche ad altri club, tra cui appunto il Milan.

Certo, per i rossoneri non sarà semplice, soprattutto considerando la folta concorrenza. C’è poi un altro fattore da tenere in considerazione: l’eventuale passaggio del turno in Champions League. Qualificarsi alla fase finale permetterebbe alla società di incassare un tesoretto importante. La cifra diminuirebbe notevolmente con una “retrocessione” in Europa League, mentre totalmente diverso sarebbe con una prematura uscita dall’Europa.