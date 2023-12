“Lavoro incredibile alla Juventus”: Giuntoli allo scoperto su Allegri

La Juventus tallona l’Inter in campionato e sogna lo scudetto: l’assist di Giuntoli sul futuro in panchina di Allegri

Cena di Natale lunedì per la Juventus dopo la preziosissima vittoria nel big match contro il Napoli e in attesa della trasferta di venerdì sul campo del Genoa.

Presente ovviamente tutta la squadra oltre alla dirigenza e Massimiliano Allegri, che ha riacquistato nell’ambiente e nei tifosi quella fiducia che sembrava persa fino a qualche mese fa. I risultati in campionato parlano per il tecnico livornese, che però non si sbilancia in chiave scudetto e vola basso con le aspettative: “L’anno scorso abbiamo iniziato con questo gruppo un percorso di crescita che ha l’obiettivo di riportare in alto la Juve. In primis, come ho già detto tante volte, il nostro focus sarà centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la competizione che si addice di più a un club come la Juventus“, ha sottolineato Allegri come riportano i canali ufficiali della società bianconera.

Allegri prosegue nel suo discorso: “Quella dell’anno scorso è stata un’annata complicata, ma abbiamo lavorato per trovare un’alchimia positiva e devo ringraziare tutti coloro che lavorano alla Continassa. Sono dieci anni che faccio parte di questo club e sono orgoglioso che sia così. La Juventus è unica: nel suo DNA, nella sua storia e nei suoi valori“.

Juventus, Giuntoli applaude Allegri e infiamma i tifosi: “Torneremo grandi”

I tifosi e la piazza sono al fianco di Allegri e anche la società applaude il lavoro del mister bianconero e dei suoi ragazzi.

Cristiano Giuntoli dal momento del suo arrivo alla Continassa è sempre stato molto vicino al tecnico e alla squadra, abbracciando Allegri dopo la fondamentale vittoria dell’Allianz Stadium contro il Napoli. L’allenatore toscano ha un contratto fino al 2025 e il Dt bianconero piazza l’assist per il proseguimento del matrimonio di Allegri con la ‘Vecchia Signora’ anche per la prossima stagione: “Sento grandissima responsabilità, ma ci metterò e ci metteremo tutto l’impegno necessario per tornare a essere dove la Juventus merita. Ci tengo a ringraziare per l’accoglienza anche tutte quelle persone che conoscono questo ambiente e che hanno guidato la Juve per tanti anni e una di queste è Massimiliano Allegri – ha chiosato Giuntoli – Il mister sta facendo un lavoro incredibile, con un gruppo di ragazzi incredibili e giusti. Con un po’ di pazienza, torneremo grandi“.