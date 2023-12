Allegri ha ritrovato la sua Juve e i tifosi: segnale chiaro sul futuro

La Juventus ospita il Napoli nel big match dell’Allianz Stadium: l’accoglienza del popolo bianconero per Massimiliano Allegri

La Juventus viaggia a ritmo scudetto e tallona la capolista Inter dopo quattordici giornate di campionato, distante solo due punti dai vicecampioni d’Europa di Inzaghi.

Merito anche e soprattutto di Massimiliano Allegri, anche se l’allenatore livornese rimane piuttosto abbottonato sulla corsa al titolo preferendo guardare all’obiettivo Champions League e a conquistare un posto a fine stagione tra le prime quattro. Intanto parlano i risultati per la Juve e Allegri, prima antagonista dell’Inter e l’unica capace finora di fermare fuori da San Siro i nerazzurri che hanno sempre vinto in campionato nelle gare in trasferta. Per la ‘Vecchia Signora’ stasera c’è il Napoli all’Allianz Stadium, sicuramente uno scoglio importante per la stagione della compagine di Allegri che arriva alla sfida dopo sei vittorie nelle ultime sette partite.

Juventus-Napoli, l’Allianz Stadium canta per Allegri: il messaggio dei tifosi

Lo stesso mister bianconero è stato premiato prima del fischio d’inizio dall’Ad Scanavino come miglior allenatore del mese di novembre, tra i cori e l’applauso della curva dello ‘Stadium’.

I sostenitori della Juventus hanno successivamente scandito a gran voce il nome di Allegri alla lettura delle formazioni. Un idillio ritrovato tra il tecnico e il popolo bianconero, dopo diversi momenti di freddezza e le critiche della scorsa stagione. Allegri ha ritrovato in pieno l’affetto e il sostegno della gente, fattore certamente da non sottovalutare anche in chiave futuro sulla permanenza del mister livornese in panchina anche il prossimo anno, l’ultimo da contratto alla mano con la ‘Vecchia Signora’.