Italiano lo scarica: bocciatura totale e rivoluzione in difesa

Italiano corre ai ripari: l’esperimento alla Fiorentina non ha dato i suoi frutti ed è pronto a rivoluzionare la difesa.

L’esplosione di Kayode ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della Fiorentina, con il terzino che ormai è diventato un titolarissimo nel gruppo di Italiano. Anche moltissime altre squadre se ne sono accorte, provando a sondare il terreno per il ragazzo ma, almeno per il momento, tutte le piste sono bloccate e poi a giugno si vedrà. Il problema dei Viola, però, in questo momento, è cercare di dare un po’ di respiro a questo ragazzo che ha bisogno di riposare.

Per questo motivo l’allenatore sembrava avere trovato in Parisi una buona alternativa al ragazzo ma, come riporta La Nazione, sembrerebbe non aver superato questo test. Nel ruolo di terzino destro, infatti, il ragazzo sembra fare fatica o, quantomeno, non ha rispettato a pieno le aspettative, con il ragazzo che verrà nuovamente rispostato a sinistra, sua fascia naturale. Per questo motivo si cercano alternative ed una di queste potrebbe essere l’adattare un giocatore che sta attraversando uno stato di forma superlativo in questo periodo.

Fiorentina, Duncan vice Kayode? Parisi non convince

L’idea per cercare di dare un pochino di respiro a Kayode saltuariamente potrebbe essere quella di adattare Alfred Duncan nel ruolo di terzino destro. Il centrocampista, prodotto del settore giovanile dell’Inter, sta attraversando un momento di forma straordinario: i toscani apprezzano non solo il suo talento, ma anche e soprattutto la sua duttilità tattica.

Per questo motivo non è da escludere che, quando Kayode dovrà riposarsi, il ragazzo classe 1993 potrebbe essere la soluzione ideale, adattando nel ruolo di esterno basso di difesa un calciatore adattato ma comunque affidabile.