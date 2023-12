Italia come la Turchia, pugno in campo e squalifica di sei mesi

Fioccano sanzioni da parte del Giudice Sportivo a seguito degli avvenimenti accaduti durante lo scontro diretto tra Crotone e Juve Stabia, nel Girone C della Serie C

Giornata intensa vissuta sui terreni di gioco lo scorso weekend, con la vicenda occorsa nel massimo campionato turco ai danni dell’arbitro colpito da un pugno ben assestato dal presidente dell’Ankaragucu ad aver fatto grande scalpore mediatico. Qualcosa di simile è avvenuto anche in Italia, precisamente in Serie C.

Nello scontro diretto tra Crotone e Juve Stabia di stanza nel Girone C, spesso considerato tra i più difficili in assoluto per la foltissima partecipazione di vecchie glorie che hanno fatto la storia del calcio italiano in passato, è accaduto di tutto. Due dirigenti sono stati pizzicati dall’arbitro designato per atteggiamenti irriguardosi e contrari al regolamento, il quale ha poi segnalato sul proprio referto ogni avvenimento al cospetto del Giudice Sportivo. Quest’ultimo ha poi pronunciato la propria decisione a mezzo di un comunicato ufficiale, all’interno del quale si legge una doppia inibizione per il presidente e il direttore generale della squadra di casa.

Sei mesi di squalifica per il dg del Crotone, seguono anche il presidente e l’allenatore Zauli

Entrambi, infatti, hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco al termine della prima frazione di gioco pur non essendo iscritti nella distinta in mano all’ufficiale di gara. Il primo è stato fermato per una settimana da ogni pratica delle proprie funzioni all’interno per aver interloquito con l’arbitro, mentre al secondo è spettata una sorte ben più severa.

Il dg Raffaele Vrenna si è infatti avvicinato minacciosamente all’allenatore dei portieri della squadra ospite, colpendolo al volto con un pugno. La situazione è degenerata, per poi essere ristabilita alla normalità soltanto dopo l’intervento delle forze di polizia. Inibizione di sei mesi, fino al prossimo giugno, per il dirigente. Non è infine mancata neppure l’espulsione in direzione dell’allenatore del Crotone, Lamberto Zauli. Squalifica di due giornate anche per lui da scontare a partire dalla prossima partita di campionato contro il Monopoli.