DIRETTA Champions League, Newcastle-Milan: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

La notte dei verdetti è arrivata: Newcastle-Milan deciderà le sorti europee delle due squadre e Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Arricchita dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic, annunciato ufficialmente ieri, la missione inglese del Milan ha un solo obiettivo: conquistare i tre punti e non lasciare nulla d’intentato nel caso in cui dovessero arrivare buone notizie da Dortmund.

Nell’ultima giornata della fase a gironi, i rossoneri fanno visita al Newcastle per giocarsi le ultime possibilità di continuare il proprio percorso europeo, in Champions o in Europa League. A pari punti in classifica proprio con i Magpies, la squadra allenata da Stefano Pioli è obbligata a vincere per conquistare il terzo posto, in virtù di una differenza reti peggiore rispetto ai Magpies. Per il secondo posto, oltre alla vittoria in terra inglese, servirebbe anche la sconfitta in casa del Borussia Dortmund del PSG, che con un pari si qualificherebbe agli ottavi.

Ancora in piena emergenza difensiva, Pioli ritrova Rafael Leao dopo circa un mese di assenza. Reduce da due pesanti sconfitte contro Everton (0-3) e Tottenham (1-4), l’undici di Eddie Howe ha evidentemente già da giorni proiettato le proprie attenzioni su questa fondamentale sfida. Calciomercato.it seguirà la partita di oggi.

Newcastle-Milan: formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma mercoledì 13 dicembre alle 21, Newcastle-Milan verrà trasmessa su Prime Video. Ecco le probabili formazioni della partita:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Bruno G., Miley, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. All. Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

CLASSIFICA GRUPPO F: Borussia Dortmund 10; PSG 7; Newcastle e Milan 5