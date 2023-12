Dietrofront Leao: è successo nel riscaldamento

Dietrofront improvviso per Leao durante il riscaldamento a pochi minuti dall’inizio di Newcastle-Milan

Dentro o fuori: Newcastle-Milan è sfida che non ammette incertezze. Magpies e rossoneri si giocano tutto con la speranza di approdare gli ottavi di Champions legata alla sfida tra Borussia e Paris Saint-Germain e l’Europa League che dipenderà tutto dal match in terra inglese.

Grande attesa dunque, soprattutto per Rafael Leao che torna titolare dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce. Il portoghese è uno dei calciatori sui quali punta Pioli per battere gli inglesi e guardare con un po’ di fiducia in ciò che accade in Germania ed allora subito telecamere puntate sul 10 rossonero anche prima del match.

In particolare, le immagini si sono soffermate su Leao durante il riscaldamento e hanno immortalato il portoghese alle prese con un cambio scarpette. Evidentemente quelle indossate non erano adatte al terreno di gioco e il calciatore ha preferito cambiarle per trovare quelle giuste per sgommare sula fascia sinistra e mettere in crisi la retroguardia della squadra di Howe.

Newcastle-Milan, Pioli punta su Leao per l’impresa

Leao dovrà trascinare il Milan alla vittoria contro il Newcastle, un successo che garantirebbe quantomeno il terzo posto nel girone e quindi l’Europa League.

Per arrivare secondi, invece, è fondamentale il risultato dell’altra partita del girone tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain: i tedeschi dovrebbero vincere, offrendo così al Milan la possibilità del sorpasso ai transalpini.