Cairo lo riporta a Torino: ritorno inaspettato dopo due anni

L’ultima suggestione in casa Torino: Cairo potrebbe riportare a casa uno dei giocatori più amati dalla tifoseria.

Sette anni non si dimenticano facilmente, tanto che il suo addio aveva fatto discutere molto la tifoseria. Al momento è solo e soltanto una suggestione dettata dal fatto che, in questo Torino, uno come lui servirebbe; inoltre, fattore non da dimenticare, alla Roma non sta attraversando un periodo semplice sebbene, se si guardassero solo i numeri, la sua stagione sembra essere positiva.

Stiamo parlando di Andrea Belotti, con il Gallo che sembrava palesare dei malumori ed i giallorossi potrebbero accettare offerte, come riporta AsRomaLive, per il ragazzo. 5 reti in 15 partite sono comunque un ottimo biglietto da visita, ma qualcosa sembrerebbe essersi rotto tra l’attaccante e la società.

Mourinho, complice qualche infortunio di troppo, si sta affidando a lui in avanti, ma la sensazione è che con l’offerta giusta, in Italia o all’estero, potrebbe partire. In tal senso per il Torino, club che di fatto lo ha lanciato facendogli compiere il salto di qualità, potrebbe essere una vera e propria suggestione.

Calciomercato Torino, suggestione Belotti: serve a Juric?

Belotti potrebbe tornare al Torino? Al momento è soltanto una suggestione, ma la verità è che a Juric un profilo come il suo, eccezionale dal punto di vista realizzativo, può servire parecchio. I gol, infatti, quest’anno sono equamente distribuiti tra parecchi calciatori: manca quel bomber che possa fare la differenza in avanti e che, magari, possa raggiungere la doppia cifra nella classifica capocannonieri.

La Roma, però, a gennaio difficilmente potrà lasciarlo partire. Complice l’infortunio di Dybala ed un Azmoun a mezzo servizio, un giocatore come Belotti può fare la differenza, in virtù del fatto che El Shaarawy ormai gioca in una posizione molto più arretrata. Fiorentina, Genoa e Palmeiras sembrano avere palesato un interesse, ma attenzione anche alla pista inglese, con Brentford e Fulham che hanno effettuato dei sondaggi per capire le possibilità di un trasferimento.