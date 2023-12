Addio Inter, l’annuncio non lascia dubbi: “E’ il mio desiderio”

Le ultime parole del fantasista sul suo futuro hanno allontanato le speranze nerazzurre

Dopo il deludente pareggio arrivato ieri sera contro la Real Sociedad, ecco che per l’Inter giungono ancora brutte notizie dalla Spagna. La formazione di Simone Inzaghi, a causa dello 0-0 rimediato a San Siro contro quella allenata da Imanol Alguacil, ha infatti chiuso il proprio girone di Champions League al secondo posto, aumentando le chance di incontrare una super big agli ottavi di finale.

Un’altra nota poco lieta ai nerazzurri arriva invece sul fronte mercato. Sembra infatti che uno dei papabili obiettivi dell’Inter per il mercato dei parametri zero della prossima estate, si sia tirato fuori da qualsiasi ragionamento futuro. Stiamo parlando di Isco, il fantasista spagnolo che dopo essersi preso qualche mese di pausa dal calcio lo scorso inverno, ha deciso di ricominciare la nuova stagione accettando il progetto del Betis per dimostrare il suo valore.

Una scelta a distanza di mesi azzeccata a guardare il rendimento dell’ex Real Madrid, assoluto trascinatore dei ‘verdiblancos’ in questa annata. Prestazioni che di certo non sono passate inosservate alle big, complice il contratto in scadenza con gli andalusi il prossimo giugno. Sulle sue tracce, come anticipato, è stata accostata a più riprese anche l’Inter, sempre attenta alle opportunità che provengono dal mercato dei parametri zero.

Calciomercato Inter, Isco annuncia la firma: “Rinnovo sulla buona strada”

Per rassicurare i propri tifosi in vista del futuro, questo pomeriggio Isco in conferenza stampa ha portato alla luce per la prima volta le trattative per il rinnovo con il Betis.

Questo l’annuncio dello spagnolo: “Il rinnovo è sulla buona strada, il mio desiderio è di continuare qui. Sono felice, ma bisogna lasciare questo tema da parte perché al momento sono concentrato sulla partita contro i Rangers”. Dietro il possibile prolungamento, come ribadito dall’ex Real Madrid, vi sarebbe anche il feeling che sin dal primo istante si è instaurato con l’intero ambiente: “L’ho già detto molte volte, l’affetto e la fiducia sono importanti. Mi sento a casa, è molto più semplice lavorare con questo buon ambiente. Ci sono calciatori forti e sono molto felice di stare qui”.