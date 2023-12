Tegola Dybala, UFFICIALE: tempi di recupero e quante partite salta

Gli esami effettuati da Paulo Dybala non danno buone notizie per la Roma: lesione per la Joya e 2023 finito

Il 2023 calcistico di Paulo Dybala si è concluso contro la Fiorentina. L’infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato è più pesante di quanto le prime indiscrezioni lasciavano pensare.

Il calciatore della Roma si è sottoposto quest’oggi agli accertamenti per valutare il problema al flessore della coscia destra e il verdetto è una vera tegola per Mourinho: lesione e tre settimane di stop. L’argentino, quindi, con ogni probabilità tornerà a disposizione soltanto a gennaio, saltando quindi le prossime partite con Sheriff, Bologna, Napoli e Juventus. Da valutare invece il suo ritorno in campo per prime uscite del nuovo anno con Cremonese (Coppa Italia) e Atalanta, in programma il 3 e il 7 gennaio.

Roma, Dybala salta Napoli e Juventus

La lesione al flessore della coscia sinistra rimediata da Dybala toglie dai giochi la Joya per il ciclo terribile che attende la Roma che dovrà affrontare una serie di quattro scontri diretti per un posto in Champions.

Niente Bologna, Napoli e Juventus, con la speranza che il 21 giallorosso possa essere a disposizione almeno per la sfida del 7 gennaio contro l’Atalanta. Notizie più rassicuranti invece per Azmoun e Spinazzola. Per l’iraniano escluse lesioni al polpaccio destro, per l’esterno italiano, invece, sovraccarico alla coscia destra. Entrambi potrebbero recuperare in tempo per la trasferta di Bologna, con la loro condizione che sarà monitorata giorno per giorno.