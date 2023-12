Penalizzazione e cessione club: ora cambia tutto

Penalizzazione e cessione club a rischio, per il club cambia tutto dopo le indiscrezioni che rappresentano una nuova stangata

La penalizzazione non basta. A complicare i piani, ci si mette anche l’attesa per una cessione del club che ora rischia di saltare con conseguenze drammatiche per le casse societarie.

Il 2023 dell’Everton è stato critico, il 2024 potrebbe però essere ancora peggiore. Tutto parte dalla penalizzazione di 10 punti per la violazione delle norme relative al Fair Play Finanziario. Una stangata che ha portato i Toffees in piena zona retrocessione, ma che potrebbe non essere l’unica brutta notizia per la società di Liverpool.

Mentre si attende l’esito dei vari ricorsi, in casa Everton c’è grande preoccupazione per il passaggio di proprietà che dovrebbe portare al vertice del club 777 Partners, il gruppo che guida anche il Genoa. L’accordo per l’acquisto del 94% delle azioni era stato trovato a settembre, con la società americana che ha anche sborsato oltre 125 milioni di sterline.

La cessione però non è stata ancora ratificata a causa del lungo processo di verifica da parte della Premier League.

Everton, a rischio la cessione del club: le conseguenze

Senza il via libera, 777 Partners non può entrare nella gestione del club e questa attesa sta facendo innervosire non poco i nuovi proprietari.

Ecco perché Josh Wander, il numero uno del gruppo americano, ha minacciato di smettere di finanziare la società se non dovesse arrivare il via libera entro la fine di dicembre. Nel caso in cui si dovesse arrivare alla rottura, per l’Everton le conseguenze sarebbero gravi visto che 777 Partners chiederebbe indietro i soldi fin qui investiti e la società non avrebbe liquidità a sufficiente per le spese correnti.

Uno scenario davvero complicato che potrebbe però essere evitato se dalle istituzioni del calcio inglese arrivasse in breve il sì alla nuova proprietà dell’Everton.