PAGELLE & TABELLINO Napoli-Braga 2-0: sempre Osimhen, Anguissa impreciso

Il Napoli blinda la qualificazione nel primo tempo con un’autorete ed Osimhen. Secondo tempo di gestione: ottavi conquistati

PAGELLE NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6.5

Rrahmani 6.5

Juan Jesus 6 (73′ Ostigard)

Natan 6.5

Zambo Anguissa 6 – Peggiore solo perché riesce a sbagliare un’occasione che non ha nessun senso sbagliare: come se fosse una sorta di 6- il suo. Per il resto, partita in linea con i compagni di mediana

Lobotka 6 (69′ Gaetano 6)

Zielinski 6 (61′ Cajuste 6)

Politano 6.5 (61′ Elmas 6)

Osimhen 7 – Mette dentro il gol della sicurezza, chiude i conti della qualificazione e zittisce le polemiche inutili legate al suo volo per il Pallone d’Oro africano (69′ Raspadori)

Kvaratskhelia 6

All. Mazzarri 6

PAGELLE BRAGA

Matheus 6

Gomez 6.5 (81′ Mendes sv)

Fonte 4.5 – Disastro sul gol del 2-0 azzurro: lascia una prateria senza senso per l’avanzata (anche non troppo aggraziata) di Natan che serve Osimhen per il raddoppio che chiude i giochi

Serdar 5

Borja 5.5

Joao Moutinho 6 (81′ A. Horta sv)

Zalazar 5 (68′ Al Musrati 5.5)

Bruma 6.5

Pizzi 5.5 (46′ Abel Ruiz 5.5)

Ricardo Horta 6.5 – Nel primo tempo rende la vita molto difficile alla difesa azzurra, mettendo dentro tanti inserimenti fatti di qualità e timing perfetto (88′ Lopes sv)

Banza 6

All. Jorge 5.5

PAGELLA ARBITRO

Vincic 6

TABELLINO

RETI: 9′ aut. Serdar, 33′ Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. A disposizione: Contini, Gollini, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Serdar, Borja; Joao Moutinho, Zalazar; Bruma, Pizzi, Ricardo Horta; Banza. All. Jorge. A disposizione: Tiago Sà, Hornicek, Al Musrati, Abel Ruiz, Fernandez, Oliveira, Mendes, Vitor Carvalho, Marin, Rony Lopes, Andre Castro

ARBITRO: Vincic (SER)

AMMONITI:

ESPULSI: