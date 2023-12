Osimhen trascina il Napoli, Inter pareggio amaro. United fuori da tutto

Osimhen si prende il Napoli sulle spalle e lo porta agli ottavi di finale. Pareggio amaro per i nerazzurri che chiudono il girone da secondi

Ultima giornata di Champions League e primi verdetti scritti in attesa dei match di domani sera. Gli occhi erano puntati, ovviamente, sulle due italiane impegnate. Da una parte l’Inter alla ricerca del primo posto del girone, dall’altra il Napoli con la necessità di vincere onde evitare un’altra serata negativa dopo gli ultimi risultati di campionato.

Iniziamo dal match del Maradona dove i partenopei volevano i tre punti casalinghi di questa Champions League contro una squadra, il Braga, con un solo risultato a disposizione (la vittoria) per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Match importante per i ragazzi di Mazzarri che, in questa stagione, davanti al proprio pubblico hanno avuto poche soddisfazioni.

Questa sera, però, le cose sono andate nel migliore dei modi con il Napoli bravo a chiudere la pratica già nel primo tempo con lo sfortunato autogol di Saatci e la rete del solito Osimhen. Tre punti preziosissimi non solo in ottica qualificazione ma anche da un punto di vista psicologico; questo successo, infatti, può sbloccare una squadra reduce da tre sconfitte consecutive tra tutte le competizioni. I partenopei, in attesa del sorteggio, possono essere felici per il raggiungimento di questo importante obiettivo stagionale.

Inter, pareggio amaro: nerazzurri secondi nel girone

Per quanto riguarda la sfida di San Siro, Inzaghi ha fatto qualche cambio rispetto al match con l’Udinese considerando anche il prossimo impegno in Serie A, in casa della Lazio. Nerazzurri obbligati a vincere per chiudere al primo posto mentre la Real Sociedad poteva contare su due risultati visto una migliore differenza reti maturata nelle precedenti sfide.

Non è stata la miglior partita da parte dei ragazzi di Inzaghi che non sono riusciti ad imporre il loro solito gioco creando poche palle gol rispetto agli abituali standard nerazzurri. Serata in cui sono mancate le individualità da Calhanoglu fino agli attaccanti. Inzaghi ha provato a vincerla anche con i cambi senza però ricevere quel cambio di passo sperato.

Dall’altra parte del campo una buona Real Sociedad ha difeso il risultato senza correre troppi rischi; squadra ordinata, ben consapevole di cosa fare in campo provando anche a rendersi pericolosa quando ne aveva l’occasione. Lo zero a zero premia il club di Liga che chiude il girone al primo posto mentre i nerazzurri si devono accontentare del secondo posto con il rischio di avere subito un big match agli ottavi di finale.

Ecco tutti i risultati della serata di Champions League dove sorprende la sconfitta dello United che chiude il proprio girone all’ultimo posto:

GRUPPO A

Copenhaghen-Galatasaray 1-0

Manchester United-Bayern Monaco 0-1

Bayern Monaco passa da primo, Copenhagen da secondo, Galatasaray in Europa League

GRUPPO B

Lens-Siviglia 2-1

PSV-Arsenal 1-1

Arsenal qualificato da primo, PSV da secondo, Lens in Europa League

GRUPPO C

Napoli-Braga 2-0

Union Berlino-Real Madrid 2-3

Real Madrid qualificato da primo, Napoli da secondo, Braga in Europa League

GRUPPO D

Inter-Real Sociedad 0-0

Salisburgo-Benfica 1-3

Real Sociedad qualificata da prima, Inter da seconda, Benfica in Europa League