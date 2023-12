Inter-Real Sociedad, Marotta tra primato Champions e l’elogio a Thuram

Marotta è intervenuto prima della partita contro la Real Sociedad ed ha affrontati vari temi tra cui il primo posto del girone

L’Inter si prepara ad affrontare la Real Sociedad in un match determinante non tanto per la qualificazione (i nerazzurri non hanno avuto problemi a qualificarsi agli ottavi) ma in ottica primo posto che può regalare ai ragazzi di Inzaghi un turno più favorevole. La voglia è quella di provare a replicare il cammino della scorsa stagione ed arrivare, di conseguenza, all’ultimo atto della competizione.

Prima della partita ha parlato Marotta. Diversi i temi affrontati dall’amministratore delegato dei nerazzurri ai microfoni di Mediaset Infinity. “Importantissimo passare primi per dare continuità ed evitare avversarie insidiose” le parole di Marotta che ha continuato: “Dovremo fare una partita importante, siamo in un calcio con tante gare e serve una rosa qualitativa e quantitativa”

Marotta si è poi soffermato anche su Lautaro e sulla voglia che ha l’argentino di firmare il rinnovo di contratto con l’Inter. “Una dichiarazione d’amore verso l’Inter e questo ci permette di negoziare con spirito positivo. Non so quando firmerà ma penso non ci saranno problemi”.

L’amministratore delegato dell’Inter ha poi detto la sua anche su Thuram, il neo acquisto del club che sta regalando tante soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. “Una bella sorpresa anche per noi, una bella intuizione di Ausilio che abbiamo supportato. Giocatore che ha potenzialità e può migliorare”