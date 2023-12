I decibel si alzano per Inzaghi e l’accoglienza di San Siro per Cuadrado

Cuadrado per la prima volta titolare con la maglia dell’Inter nel match di Champions League contro la Real Sociedad

Ci sono quattro novità nell’Inter per l’incrocio che vale il primato in Champions League contro la Real Sociedad.

Inzaghi si affida al turnover rispetto all’ultima sfida di campionato con l’Udinese, anche in attacco con un turno di riposo (almeno inizialmente) per Lautaro Martinez. Al fianco di Thuram c’è quindi Sanchez, chance in mediana anche per Frattesi al posto di Barella. Per l’ex Sassuolo, che sabato era rimasto per tutti novanta minuti di gioco in panchina, è una serata importante per cercare di scalare le gerarchie rispetto al trio dei titolarissimi a centrocampo. Per la prima volta in stagione c’è l’esordio da primo minuto per Cuadrado, che come ammesso da Inzaghi ha ancora fastidio per l’infiammazione al tendine. Il colombiano è stato applaudito durante il riscaldamento e il pubblico di fede nerazzurra, che ha scandito a gran voce il suo nome alla lettura delle formazioni. L’ex Juve è un po’ indietro di condizione e si vede dopo una prima frazione poco convincente.

I decibel si sono alzati alla fine, con l’annuncio di Simone Inzaghi: il tecnico piacentino è ormai entrato nei cuori del popolo interista e punta a un lungo (e vincente) ciclo in panchina come rivelato ieri nella conferenza stampa della vigilia. Serata da ricordare inoltre per Darmian, che con Lautaro in panchina indossa per la prima volta da quando veste la maglia dell’Inter la fascia da capitano.