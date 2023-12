Gioielleria Bologna: Zirkzee e non solo, Thiago Motta ne scopre un altro

Thiago Motta quello che tocca trasforma in oro: dopo Zirkzee ne ha scoperto un altro, ecco quanto vale oggi il suo cartellino.

A volte basta solo l’occasione giusta e qualcuno che creda nel nostro talento. È quello che è successo al Bologna che si gode tutti i suoi pupilli, i suoi pezzi più pregiati. Se sotto la lente d’ingrandimento ci sono senz’altro i vari Ferguson e Zirkzee, nella realtà dei fatti i felsinei possono contare su un altro straordinario talento che la Serie A ha ritrovato quest’anno, dopo una stagione lontano dall’Italia.

Stiamo infatti parlando di Riccardo Calafiori, difensore classe 2002 che, dopo un’annata complicata al Genoa in Serie B, limitato da scelte tecniche non a suo favore e soprattutto da una lunga serie di infortuni, dall’altra parte l’esperienza al Basilea in Svizzera è riuscito a dargli quello slancio che tanto stava aspettando.

Il suo approdo in Emilia Romagna, alla corte del sapiente Thiago Motta, è riuscito a fare la differenza, compiendo il definitivo salto di qualità che in pochi, dopo la cessione della Roma (è un prodotto del suo settore giovanile) ed il passo falso del Genoa, avrebbero mai pensato. Soprattutto in così poco tempo.

Bologna, Calafiori è il nuovo gioiello di Thiago Motta

Calafiori è il nuovo gioiello del Bologna che, paradossalmente, rispetto ad altri calciatori, ha addosso delle luci meno forti. Gli addetti ai lavori, però, lo tengono d’occhio ormai da parecchio tempo e non è da escludere che a giugno qualcosa possa succedere.

I rossoblu, però, venderanno cara la pelle, come si suol dire: il suo cartellino, infatti, scadrà soltanto il 30 giugno 2027, motivo per il quale la società emiliana non ha la necessità di svenderlo, soprattutto in virtù delle prestazioni del ragazzo, sempre in crescita in questi ultimi mesi.

Ad oggi, però, una cosa è certa: pagato soltanto sei mesi fa circa 4 milioni di euro, oggi ne vale almeno 8.