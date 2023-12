Chiellini e l’addio al calcio: l’annuncio UFFICIALE

Giorgio Chiellini e l’addio al calcio, arriva l’annuncio ufficiale dell’ex difensore della Juventus e della Nazionale

La notizia era nell’aria, dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della gara persa in finale dai suoi Los Angeles FC in MLS contro i Columbus Crew. Giorgio Chiellini aveva lasciato intendere che avrebbe potuto essere la sua ultima gara calcistica in campo, volendo però prendersi qualche ora per rifletterci. La decisione adesso è arrivata: il difensore lascia il calcio giocato.

Un addio, quello dell’ex colonna della Juventus e della Nazionale, sancito con un post sui social pubblicato poco fa, il cui messaggio, riferito al calcio, è struggente: “Sei stato il più bello e il più intenso viaggio della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho compiuto un percorso unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di iniziare nuovi capitoli, affrontare nuove sfide e scrivere altre importanti ed entusiasmanti pagine di vita”.

Chiellini conclude una carriera con 23 stagioni da professionista, di cui 17 nella Juventus, terzo per presenze all time dietro Del Piero e Buffon. Inoltre, quinto di sempre più presente in Nazionale azzurra. Ora, presumibilmente studierà da dirigente sportivo e potremmo vederlo dietro una scrivania, magari proprio in bianconero.