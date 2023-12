Altro che Phillips, certezza Juve a centrocampo: “Uno il preferito”

Rivelazione in diretta sulle prossime scelte di mercato della Juventus a centrocampo, tra obiettivo Phillips e risvolti su De Paul e Fabian Ruiz

Le ultime settimane in casa Juventus sono state caratterizzate da voci incessanti sui nuovi colpi di mercato su cui Cristiano Giuntoli e il resto della dirigenza bianconera stanno lavorando con vitalità ed interesse, da piazzare il prima possibile. Quel che conta è infatti garantire a Massimiliano Allegri forze fresche soprattutto a cavallo con la sessione invernale, nel reparto di centrocampo tanto spoglio a seguito delle sanzioni comminate ai danni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Il nome principale ad essere risaltato agli occhi degli esperti è quello di Kalvin Phillips, profilo sotto contratto con il Manchester City di un Pep Guardiola non proprio soddisfatto delle prestazioni del proprio mediano in Premier League. Motivo per cui un avvicinamento della Juve al cartellino del centrocampista inglese sarebbe certamente più semplice di quanto il club possa pensare di fare con altri potenziali pretendenti alla prestigiosa posizione. Eppure il comparto tecnico bianconero non sarebbe pienamente convinto che Phillips possa essere davvero l’uomo che stanno cercando.

Bargiggia delinea i veri obiettivi della Juve a centrocampo: “Prima De Paul, poi Fabian Ruiz”

Secondo Paolo Bargiggia, intervenuto nella consueta analisi ai microfoni di ‘TvPlay‘, il calciatore inglese “è abile in un centrocampo a due” e la Juventus non ha voglia di discostarsi dall’idea di un’impostazione a tre con Locatelli a fungere da play. Oltretutto, il piano bianconero risiede nella possibilità di applicarsi soltanto per prestiti onerosi e senza obbligo di riscatto. Considerando le improbabili uscite di scena di Iling Jr e Soulé.

Due, invece, sarebbero i veri obiettivi di mercato da tenere in considerazione. Il primo è Rodrigo De Paul: “Lui è l’unico che la Juventus prenderebbe dall’Atletico a determinate condizioni“, ha ammesso Bargiggia. “A seguire ci sarebbe Fabian Ruiz, anche se è un po’ macchinoso e lento”, ha quindi aggiunto. Svolgendo il nastro dei tanti altri nomi considerabili, da Sudakov a Koopmeiners, passando Adzic, Koné e Yildiz. Qualunque fosse la scelta la dirigenza bianconera “non vuole scomporre gli equilibri a centrocampo”, ha infine ammesso il giornalista in diretta.