Terza sconfitta consecutiva: ore di riflessione sull’allenatore

Ieri è arrivata la terza sconfitta consecutiva e la posizione in classifica si complica: ore di riflessione sul futuro dell’allenatore

Com’è noto, nel calcio italiano, e non solo, sono sempre i risultati a fare la differenza, nel bene e nel male. Ma quando non arrivano, la prima persona indicata come responsabile è sempre l’allenatore.

Descritto come un uomo solo al comando, anche se ormai circondato da numerose persone dello staff, il mister è sempre il capro espiatorio di situazioni complicate. A maggior ragione, quando la squadra è reduce da tre sconfitte consecutive importanti e pesanti. È il caso del tecnico del Cosenza, Fabio Caserta, che dopo aver fatto vedere bel gioco e portato a casa risultati, è incappato in prestazioni non sufficienti che hanno portato al 2-0 nel sentissimo derby contro il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, al 3-1 interno contro la Ternana di Roberto Breda e all’altro 2-0 patito sul campo del Cittadella di Edoardo Gorini. Un filotto decisamente poco gradito alla piazza e al presidente del club rossoblu, Eugenio Guarascio.

Cosenza, può saltare la panchina di Caserta: ore di riflessione per Guarascio

Arrivato l’estate scorsa sulla panchina del Cosenza, Fabio Caserta ha collezionato diciannove punti in sedici partite e, adesso, la zona playout è distante solo tre lunghezze. In queste ore, secondo quanto riportato da ‘tifocosenza.it’, il presidente Eugenio Guarascio sta valutando la situazione dell’allenatore. Il massimo dirigente rossoblu considera la squadra attrezzata per competere per obiettivi diversi da una semplice salvezza e, dunque, sono ore di riflessione per capire il da farsi. Non sono esclusi colpi di scena, mentre all’orizzonte c’è la difficilissima partita contro il Parma di Fabio Pecchia, attualmente in vetta alla classifica del campionato di Serie B, in programma il prossimo 16 dicembre alle 16.15 allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza.