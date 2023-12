Spunta la classifica: “Penalizzazione Juve” al settimo posto

Dal tormentone Lukaku ai punti tolti al club bianconero, atteso protagonista nel prossimo calciomercato di gennaio. Stilata la classifica del 2023

Dopo le prime quindici giornate di campionato, la Juventus è al secondo posto a soli due punti dalla capolista Inter. Ma c’è un’altra classifica in cui i bianconeri sono decisamente fuori dai primissimi posti.

Ci riferiamo alla classifica ricerche su Google del 2023. Il più famoso motore di ricerca ha stilato le graduatorie di ogni categoria. In quella dei ‘Personaggi’ spicca un certo Romelu Lukaku, protagonista di un tormentone di calciomercato nella scorsa estate che vedeva coinvolti anche lo stesso club di Exor. Il quale, invece, fa capolino nella classifica delle ricerche sul ‘perché’ di una determinata cosa.

Nello specifico della Juve, la richiesta più cliccata è stata in merito alla penalizzazione che ha fatto fuori Vlahovic e compagni dalla Champions, con l’UEFA che poi l’ha esclusa pure dalla Conference League.

“Perché la Juve ha perso 15 punti”, hanno chiesto tanti utenti a Google.

In classifica, tale domanda figura al settimo posto, dietro a “Perché Osimhen porta la mascherina” e davanti a “Perché si festeggia l’8 marzo”. In testa, per ovvie ragioni, “Perché la guerra in Israele e Gaza”.

RICERCHE GOOGLE 2023

“Perché…”

– La guerra in Israele e Gaza

– Iacchetti conduce da casa

– Si festeggia il Ferragosto

– Fazio lascia la Rai

– Edoardo è stato squalificato

– Osimhen porta la mascherina

– La Juve ha perso 15 punti

– Si festeggia l’8 marzo

– Non c’è Teo Mammucari

– È morto Maurizio Costanzo

Calciomercato Juventus, Giuntoli stringe per Phillips

La Juventus sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Giuntoli è tornato a farsi sotto per Koopmeiners, mentre nelle ultime settimane si è avvicinato moltissimo a Kalvin Phillips del Manchester City. L’inglese è fuori dai piani di Guardiola.

Per Allegri sarebbe subito un titolare, ‘garanzia’ importante per il centrocampista a caccia proprio di minutaggio in vista dell’Europeo di giugno. L’operazione può chiudersi in prestito, in tal senso filtra discreto ottimismo.