Serie A, si deve operare: stop lunghissimo, la società pesca tra gli svincolati

Un giocatore fondamentale per il Frosinone è costretto ad operarsi: lo stop sarà lunghissimo, la società corre ai ripari tra gli svincolati.

Brutte notizie in casa Frosinone, con Marchizza che sarà costretto ad operarsi per risolvere uno spinoso problemi ai tendini che lo stava tormentando da parecchio tempo. I tempi di recupero saranno davvero molto lunghi ma, salvo ulteriori problemi e ricadute, dovrebbero risolvere definitivamente questo problema.

L’ex giocatore della Roma, punto di riferimento ormai della difesa dei ciociari, era in un ottimo stato di forma e stava guidando egregiamente la retroguardia di Di Francesco, motivo per il quale questa è una vera e propria batosta.

Per sopperire alla sua mancanza, che dovrebbe essere di almeno quattro mesi, la società potrebbe ricorrere al calciomercato: si potrebbe, ad esempio, pescare tra gli svincolati. In tal senso ci sono almeno un paio di profili interessanti che potrebbero fare proprio al caso del Ds Angelozzi.

Frosinone, Marchizza si opera: si pesca tra gli svincolati

Non sarà facile sostituire Marchizza per il Frosinone, tuttavia sul mercato degli svincolati ci sono almeno un paio di giocatori molto interessanti che potrebbero mettere una pezza alla sua assenza. Il primo è Marvin Plattenhardt, terzino mancino tedesco classe 1992 con un passato all’Herta Berlino, squadra in cui ha militato per quasi dieci anni. Il suo rappresenterebbe quell’usato sicuro che, in questo momento della stagione molto delicato, sarebbe l’ideale. L’unico problema potrebbe essere, eventualmente, rappresentato dall’ingaggio.

Il secondo profilo porta a Konstantinos Stafylidis, di un anno più giovane di Plattenhardt, la cui ultima esperienza è stata al Bochum, ma ha avuto l’opportunità di giocare anche in Bundesliga (Bayer Leverkusen ed Hoffenheim) e Premier League (Fulham) e Championship (Stoke City). Al momento questi nomi rappresentano soltanto una suggestione e poco più, in virtù del fatto che sarebbero, teoricamente, disponibili da subito a costo zero.