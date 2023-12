Ritorno di fiamma per il bomber: al Milan con lo sconto

Il forte centravanti torna dei radar rossoneri pronti ad un nuovo assalto per il calciomercato di gennaio

Si è allungata nuovamente la distanza per il Milan sulle prime della classe dopo l’ultima giornata di campionato. A causa della sconfitta rimediata in casa dell’Atalanta, in questo momento è più vicino il quarto posto alla formazione di Stefano Pioli (-4 punti) che i rossoneri al secondo occupato dalla Juventus (+7 punti).

Dopo due giornate di squalifica, Giroud si è finalmente ripreso il centro dell’attacco del Milan andando subito a segno. Buone risposte anche dal collega di reparto Luka Jovic, in gol per la seconda giornata consecutiva. Dove la squadra rossonera ha sofferto per tutti i 90 minuti è stato invece in difesa, a causa delle numerose assenze che hanno costretto Pioli ad adattare Theo Hernandez ancora una volta come centrale al fianco di Tomori.

Facile pensare che in vista del mercato di gennaio il Milan possa intervenire proprio in quella zona di campo per offrire al tecnico nuove soluzioni, in attesa che si svuoti l’infermeria. Un altro reparto che il club vorrebbe rinforzare riguarda poi l’attacco. E’ vero che Jovic negli ultimi due impegni ha dato segnali incoraggianti di risveglio, ma allo stesso tempo dopo oltre tre mesi non ha comunque convinto l’ambiente a puntare su di lui. Da qui, ecco l’idea di tornare su un vecchio obiettivo già sondato in passato.

Calciomercato Milan, torna di moda En Nesyri

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, il Milan starebbe riassaporando l’idea di valutare ancora una volta la strada che porta a Youssef En Nesyri.

L’attaccante di proprietà del Siviglia era già stato accostato ai rossoneri la scorsa estate come possibile vice Giroud. In quel caso, nonostante l’intesa di massima con il calciatore, ad ostacolare la trattativa fu la richiesta molto elevata del club andaluso pari a 30 milioni di euro cash per il trasferimento a titolo definitivo. Formula distante, invece, rispetto ai 5 milioni proposti dal Milan per il prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. A causa delle difficoltà incontrate in questa stagione e della necessità di far cassa per rinforzare la squadra, sembra che il Siviglia si sia convinto ad abbassare le pretese per la cessione del centravanti. Vedremo se il Milan vorrà quindi approfittarne durante le prossime settimane.