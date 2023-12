Ranieri ringrazia il VAR: “Per la prima volta ha visto l’unghia”

Claudio Ranieri commenta la vittoria in rimonta del Cagliari contro il Sassuolo: le parole dell’allenatore rossoblù

Vittoria in rimonta per il Cagliari di Claudio Ranieri che batte il Sassuolo grazie alle reti di Lapadula e Pavoletti nel recupero.

L’allenatore rossoblù nel post gara a ‘DAZN’ ha affermato: “Ho avuto diversi campioni e Pavoletti ci sta bene tra tutti quelli che ho avuto. Lo metto con il contagocce, ma perché gli voglio allungare la carriera. Ai ragazzi dico sempre che la volontà di lottare devono averla sempre e questa squadra sta facendo risultati importanti. Abbiamo iniziato con l’handicap perché avevo attaccanti che non stavano bene. Li abbiamo recuperati, stiamo recuperando Lapadula che è stato il nostro capocannoniere lo scorso anno e piano piano cercheremo di salvarci”.

ATTACCANTI – “È importante che chi non gioca stia sempre sul pezzo. Gli ripeto che faccio sempre 5 cambi e non esistono più titolari. Oggi il primo quarto d’ora è stato brutto, poi abbiamo rimesso le cose apposto. Per fortuna, per la prima volta, c’era il VAR che ha visto quei centimetri e hanno annullato il gol”.

LUVUMBO – “Ieri durante l’allenamento ha sentito un fastidio al flessore e non l’ho voluto rischiare, poi le cose si sono messe in quella maniera e l’ho schierato. Lui e Oristanio se li metti a partita in corso riescono a fare bene”.

LAPADULA – “Quando sono arrivato ho detto che i titolari erano Lapadula e Pavoletti. Nel corso dell’anno poi la squadra si era quadrata così. Ora mettere quei due davanti va bene, ma devono stare nella metà campo avversario altrimenti facciamo fatica”.