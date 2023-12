Non solo Pioli nel mirino: “Milan società di dilettanti”

Bufera sul Milan dopo il nuovo passo falso, la sconfitta con l’Atalanta genera accuse a Pioli e a tutto il club

Weekend amaro, per il Milan, che incappa in un nuovo passo falso. Con l’Atalanta, la quarta sconfitta in campionato, per i rossoneri, che vedono scappare via Inter e Juventus perdendo punti pesantissimi nella corsa alle primissime posizioni.

La discontinuità è il peccato capitale del Milan di questa fase della stagione, la squadra di Pioli non riesce a trovare una quadratura definitiva e una compattezza sufficienti. Al Gewiss Stadium si sono rivisti difetti di gestione già evidenti nelle scorse settimane e in altre gare conclusesi in maniera non positiva per il Diavolo. Finisce di nuovo sotto accusa l’allenatore, ma non è l’unico, anzi.

Milan, Intrieri contro tutti: “Distrutto tutto quello che si era costruito, competenze zero”

Il manager Gaetano Intrieri, solito commentare le vicende del Milan sui social, ha pubblicato due post su ‘X’ dove ha sparato letteralmente a zero non solo sul tecnico ma anche sulla società, responsabile di un vero e proprio disastro a suo dire.

“Prendersela solo con Pioli vuol dire non aver compreso tutto il problema – scrive – L’allenatore andava sostituito dalla partita con la Roma dello scorso anno, il guaio per il Milan è molto più grande. Abbiamo una società di dilettanti con zero peso politico ed economico. E’ incredibile come questi signori con zero competenze di calcio abbiano distrutto il lavoro fatto in tre anni. Sono riusciti nell’inimmaginabile, ci stanno togliendo anche la passione. Il Milan ormai è una barca senza bussola che prende acqua da tutte le parti, che tristezza”.