Colpo Scudetto, incontro decisivo: preferiscono cederlo alla Juventus

Archiviato il successo sul Napoli, la Juventus pensa ai prossimi impegni e al calciomercato invernale: focus sul centrocampo

Il secondo posto e la lunga striscia di risultati positivi non potranno spingere la Juventus a sottrarsi dall’intervenire nel mercato di gennaio dove, in particolar modo, bisognerà rinforzarsi a centrocampo.

Si avvicina l’inizio della sessione invernale di calciomercato e per la Juventus la parola d’ordine è “concretezza”. Guardando risultati, rendimento e classifica, la squadra di Massimiliano Allegri non avrebbe bisogno di ritocchi, ma se si vuole concretamente tornare in Champions League ed essere la vera antagonista dell’Inter per la lotta scudetto, qualcosa dovrà essere fatto. Soprattutto a centrocampo, dove i bianconeri nel giro di pochi mesi hanno perso Paul Pogba e Nicolò Fagioli per le vicende relative a doping e scommesse.

Uno dei nomi più caldi per il centrocampo della Juventus è e resta quello di Kalvin Phillips, nelle scorse ore “scaricato” da Pep Guardiola, tecnico del Manchester City che prima della partita poi vinta sul Luton ha spiegato: “Mi spiace per lui, ma nella mia squadra non lo vedo”. Ecco che si aprono così le porte a un possibilissimo arrivo in bianconero per il centrocampista anglo-giamaicano, quest’anno utilizzato col contagocce da Guardiola (per lui solo 216′ in campo tra Premier League e coppe).

Calciomercato Juventus, casting a centrocampo tra Phillips e Sudakov

Legato ai Citizens da un contratto in scadenza nel 2028, Kalvin Phillips potrebbe rappresentare un innesto di indubbio valore e anche low cost.

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, a stretto giro Cristiano Giuntoli dovrebbe confrontarsi con i colleghi del Manchester City, forse già nei prossimo giorni, prima che il club campione d’Europa affronti il Crystal Palace per poi raggiungere l’Arabia Saudita dove giocherà il Mondiale per Club. Si ragiona su un prestito di sei mesi con una eventuale opzione di acquisto per l’estate, ma sul profilo di Phillips non ci sono dubbi.

Quello di Phillips non è però l’unico nome sul taccuino di Giuntoli che segue anche Koopmeiners, ma non solo. Il possibile outsider è Georgiy Sudakov, numero 10 dello Shaktar Donetsk e tra gli astri nascenti del calcio ucraino. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, il direttore tecnico bianconero lo ha visionato dal vivo approfittando degli impegni della Nazionale con l’Ucraina.

Lo Shakhtar Donetsk chiede 30 milioni di euro, potrebbe scendere a 25, ma al momento non c’è una trattativa concreta, solo un interesse che potrebbe però evolversi nelle prossime settimane.