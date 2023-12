Che fine ha fatto Julen Lopetegui? Dai successi del passato alla nuova vita

Julen Lopetegui ha con un passato di prestigio in panchina. Dopo l’ultima esperienza inglese, oggi è tornato in lizza per un posto di mister?

Julen Lopetegui è un allenatore spagnolo noto per aver vinto un’Europa League con il Siviglia e i titoli europei under 19 e under 21 alla guida selezione spagnola giovanile. Dopo una più che onorevole carriera di calciatore professionista, che lo ha visto in campo dai primi anni ’80 del secolo scorso fino ai primi anni Duemila e in cui ha vestito casacche prestigiose come quella del Real Madrid e del Barcellona, Lopetegui ha scelto di continuare nel mondo del pallone – spostandosi nel ruolo di mister.

Una scelta che in molti fanno, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, e che per l’ex atleta originario di Asteasu – località dei paesi baschi – è stata del tutto ovvia, considerando la sua passione innata per lo sport più seguito del mondo.

Lopetegui è stato visto in panchine importanti ma oggi fa parte della lista degli allenatori disponibili per un nuovo contratto e un nuovo incarico alla guida di una nuova squadra. Considerata la relativamente giovane età del tecnico, c’è da auspicare che lo rivedremo presto alla guida di qualche club o nazionale. Ma la sua ultima esperienza in panchina qual è stata? E a quale squadra o squadre è stato accostato per una possibile nuova esperienza di mister? La sintetica scheda che segue, lo chiarirà.

L’ultima esperienza in panchina di Julen Lopetegui

Lo spagnolo iniziò ad allenare dal 2003, dopo essersi ritirato dal calcio giocato nell’estate 2022. Iniziò il suo percorso alla guida del Rayo Vallecano, squadra dove peraltro ebbe le sue ultime stagioni da calciatore professionista.

Di seguito Lopetegui entrò negli ambienti del Real Madrid in veste di osservatore, per poi allenare – tra il 2010 e il 2014 – le nazionali giovanili spagnole e i portoghesi del Porto nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016. Nel suo CV anche l’esperienza, brevissima e ben poco fortunata, con il Real Madrid nel 2018 in veste di mister della prima squadra, come pure la penultima al Siviglia. Nella piazza andalusa vinse un’Europa League ma subì – anche qui come al Real – lo schiaffo dell’esonero nell’autunno 2022.

Julen Lopetegui ha continuato però ad avere un buon mercato, alla luce di un curriculum che lo collega a club di prestigio. La sua ultima esperienza in panchina infatti iniziò subito dopo l’addio al Siviglia: nel novembre 2022 firmò per allenare il club del Wolverhampton, formazione militante nella Premier League. Fu un’occasione chiara per riscattarsi, dopo le ultime non esaltanti apparizioni in veste di allenatore, ma le cose non andarono esattamente come auspicato.

Infatti al di là della salvezza ottenuta a fine stagione da parte dei Wolves – grazie ad una gestione tutto sommato accorta e ad un ruolino di marcia composto da 9 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte in 23 gare del massimo campionato inglese – lo spagnolo considerò alcune questioni aperte come determinanti per lo stop della sua esperienza inglese. Della separazione consensuale si fa cenno in un comunicato nel sito web ufficiale del Wolverhampton, in cui comunque Lopetegui e il suo staff sono ringraziati per il lavoro svolto nella stagione di Premier 2022/2023.

Cosa fa oggi Julen Lopetegui?

Il tecnico è nell’elenco degli svincolati e quindi potenzialmente nelle condizioni per accordarsi con un nuovo club ed intraprendere una nuova avventura calcistica. Da fonti giornalistiche spagnole è stato accostato al Villarreal, uno dei club spagnoli più vincenti negli ultimi anni ma oggi alle prese con una crisi di risultati, che lo vede nella parte bassa della classifica della Liga.

Alla fine dalla squadra valenciana è stato scelto José Rojo Martìn: sarà dunque lui a cercare di risollevare un club che vive tempi non felicissimi dopo annate di successi. Da notare che il nome di Julen Lopetegui era circolato tra le possibili alternative insieme ad altri nomi noti del calcio spagnolo, quali Sánchez Flores e Raúl González. Una concorrenza agguerrita, tanto che alla fine le preferenze della società calcistica del Villarreal non lo hanno premiato.

Lopetegui dovrà cercarsi un’altra panchina altrove, ma con la consapevolezza di avere un curriculum assai appetibile per non pochi club. La prossima firma potrebbe essere questione di settimane, se non di giorni.