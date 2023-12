“Vuole solo la Juventus”: annuncio del papà

Annuncio di mercato del papà del giocatore: “Offerte in Premier League, ma vuole sempre e solo la Juventus”

I bianconeri hanno attraversato anche le ultime sfide con una compattezza senza eguali in Serie A, dimostrandosi l’unica squadra a saper restare con la testa dentro la partita fino al fischio finale dell’arbitro. L’uomo simbolo della Juventus di quest’anno è senza ombra di dubbio Federico Gatti.

Ai microfoni di Tuttosport, il padre del giocatore ha rilasciato un’intervista riguardo al figlio e ha rivelato anche interessanti retroscena sullo spogliatoio della Vecchia Signora. Anche contro il Napoli, la rete della vittoria è arrivata proprio dal centrale di Tivoli, e il papà racconta: “Ero allo stadio, mi sono goduto il gol da vicino”. Ludovico Gatti, poi, è particolarmente contento del fatto che il figlio sia stato scelto come simbolo di questa Juve operaia: “Mi piace molto. Questa è una squadra che sta cercando di ripartire dopo anni in cui non ha vinto”. Il segreto di questa Juve è piuttosto chiaro per il padre del difensore bianconero.

“Allegri ha fatto un lavoro enorme”: il padre di Gatti è certo

Ludovico Gatti continua con la sua disamina. “Quest’anno la Juve è un blocco unico: club, staff tecnico e giocatori sono una cosa sola e questo si vede anche in campo. Allegri ha fatto un lavoro enorme”. Proprio il rapporto tra il tecnico livornese e suo figlio sembra essere speciale, due simboli della Juve formato 2023/24.

Mentre Max non ne vuole sentir parlare, dentro la famiglia Gatti così come tra i giocatori bianconeri si inizia a parlare anche di Scudetto: “Per la Juve non può essere un sogno, ma un’ambizione. Ovviamente i giocatori ne parlano, ma sanno che devono volare”. Servirà un campionato quasi perfetto da parte della Juventus, anche perché l’Inter sta dimostrando di essere una corazzata capace di schiantare ogni tipo di avversaria.

Riguardo all’estate scorsa, poi, il papà di Gatti conferma le voci di mercato: “In estate lo volevano un paio di club inglesi e io ho sempre pensato che quello della Premier League fosse un calcio adatto a lui. Ma mio figlio la vede diversamente: ha sempre e solo voluto la Juventus”. Una scelta decisa, che ora sta portando i suoi frutti.