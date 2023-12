Strano caso in Serie A: l’allenatore parla chiaro, rinnovo e addio a gennaio

Uno dei suoi calciatori ha rinnovato fino al 2027, ma in conferenza stampa l’allenatore ha parlato chiaro: da lui vuole di più.

Il Monza sta vivendo un’ottima stagione sotto la guida di Raffaele Palladino, con il tecnico che è riuscito fino a questo momento non solo a tenere a distanza di sicurezza le sabbie mobili della zona retrocessione, ma addirittura a far raggiungere, seppur temporaneamente, l’undicesimo posto in classifica alla sua squadra.

Un’annata sicuramente importante per il club lombardo che, tuttavia, potrebbe affrontare un problema da qui ai prossimi mesi. Stiamo infatti parlando di quello legato a Dany Mota Carvalho, uno dei principali artefici della cavalcata della compagine verso la Serie A.

Questa stagione, infatti, non è partita per lui nel migliore dei modi, con il gol che fatica ad arrivare e prestazioni al di sotto delle aspettative del suo allenatore. In conferenza stampa, infatti, Palladino ha parlato chiaramente riguardo al suo futuro: se non rende secondo le aspettative che la società ha nei suoi confronti, dovrà capire cosa fare. Un segnale velato che potrebbe avere a che fare -anche- con il mercato?

Monza, Palladino su Mota Carvalho: “Se non rende…”

Dany Mota ha rinnovato in estate il suo contratto che lo lega al Monza fino al 30 giugno 2027, motivo per il quale fino a poco tempo fa era considerato uno dei pilastri intoccabili della squadra.

Se da una parte, le parole di Palladino hanno come obiettivo quello di motivare il ragazzo ex Juventus classe 1998, dall’altra parte emerge anche tutto l’affetto e la stima nei confronti dell’attaccante.

Per il momento il ragazzo non sembra essere tra i possibili partenti della squadra, tuttavia se le sue prestazioni continueranno a non rispettare le aspettative di Adriano Galliani e della dirigenza, non è da escludere qualche sorpresa in tal senso. Del resto, le sue qualità ed il suo enorme talento sono fuori discussione.