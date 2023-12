“Rosso per condotta violenta”: esplode un nuovo caso VAR

La doppietta di Zirkzee ha permesso al Bologna di espugnare l’Olimpico. Le polemiche per un mancato provvedimento arbitrale, però, non si placano

Grazie all’uno-due di tremenda efficacia griffato da Zirkzee, il Bologna ha espugnato anche l’Arechi di Salerno conquistando tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica. A fare la differenza è stato soprattutto il bomber di Thiago Motta, autore di una prestazione da urla.

A nulla è valsa per i granata una reazione sicuramente volitiva. In realtà la gara avrebbe potuto prendere una piega ben precisa già al tramonto della prima frazione di gioco. Con un intervento di frustrazione, infatti, Dia ha colpito Saelemaekers con un calcione. Episodio visto da Sozza e giudicato passibile soltanto di un cartellino giallo. Il VAR non ha richiamato il direttore di gara al monitor per quello che, a detta di Marelli, si sarebbe configurato come un vero e proprio errore.

Di seguito l’analisi del commentatore tecnico arbitrale di DAZN: “Ho visto Sozza molto in difficoltà. Non mi è piaciuto da un punto di vista disciplinare. Sul contatto Dia-Saelemaekers posso anche capire che in campo si possa interpretare come imprudenza e non come condotta violenza, ma è inspiegabile che il VAR non richiami Sozza al monitor. Dia non guarda minimamente il pallone: si tratta chiaramente di rosso per condotta violenta”.