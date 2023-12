Roma-Fiorentina, silenzio stampa per i giallorossi: la motivazione

Dopo il pareggio e le due espulsioni per la Roma, il club giallorosso e lo stesso Mourinho hanno scelto di non rilasciare nessuna dichiarazione

La Roma viene fermata sull’1-1 dalla Fiorentina all’Olimpico in una partita in cui succede di tutto, soprattutto nel secondo tempo. Dopo il gol di Lukaku i giallorossi non riescono a raddoppiare e i viola prendono campo, ma alla fine si va al riposo col vantaggio della squadra di Mourinho.

Nella ripresa in due minuti il match si trasforma. Zalewski si fa espellere per doppia ammonizione e pochi secondi più tardi la Fiorentina trova il pareggio e spinge per la rimonta. La partita si innervosisce, si vedono tantissimi falli e alla fine pure un altro rosso diretto per un fallaccio a Lukaku. Due decisioni, oltre ad altri episodi durante la sfida, che non sono piaciute a Mourinho e alla panchina che ha protestato parecchio. Nel finale in campo la tensione sale, non a caso scoppiano un paio di risse. Lo Special One è scatenato, distribuisce ‘pizzini’, ma la direzione di Rapuano non è piaciuta in ogni caso. Come spesso accade in queste situazioni, la Roma ha scelto di non parlare davanti alle telecamere e in conferenza stampa. La spiegazione ufficiale è che il club e ovviamente Mourinho “preferiscono così”. Non è chiaramente la prima volta che succede, dopo il caos per le parole del tecnico sugli arbitri, il colloquio con la Procura Federale e un possibile deferimento in arrivo è facile associare la scelta proprio a questa vicenda.